Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Galatasaray'da 3. bomba! Anlaşma sağlandı...

Orta saha ve kanat transferleri için büyük uğraş sarf eden Galatasaray yönetimi, üst üste olumlu sonuçlar aldı! Sarı kırmızılılar, Feghouli ve Ndiaye'den sonra Fernando ile de el sıkıştı.

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Ve Galatasaray, Feghouli ile Ndiaye’den sonra Fernando’yla da el sıkıştı. Orta sahaya iki takviye birden yapmak isteyen Galatasaray, Ndiaye’den sonra diğer gözdesi ile de anlaşmaya vardı.

Yönetim, Tudor’un istediği 30 yaşındaki ön libero Fernando ile 2.9 milyon Euro karşılığında anlaştı. Brezilyalı, 3 yıllık ve puan başına da 5 bin Euro’luk teklifini kabul edip beklemeye geçti. Kısaca Ndiaye gibi Fernando’nun transferi de Galatasaray ile kulübünün anlaşmasına kaldı. Şimdi top, Manchester City’de...

Fernando ile el sıkışan Galatasaray, City’ye yaptığı teklifte artışa gitti. İngiliz kulübüne Fernando için ilk teklifini 4 milyon Euro olarak yapan Cimbom, bu rakamı 4 milyon 750 bin Euro’ya çıkardı. İngiliz kulübüyle görüşmelerini sıklaştıran Galatasaray, orta sahadaki diğer gözdesi Ndiaye için de Osmanlıspor ile kıran kıran bir pazarlık halinde....
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Ndiaye ile yıllık 2 milyon Euro’ya anlaşan Galatasaray, Senegalli için Osmanlıspor’a yaptığı 5 milyon Euro’luk teklifin kabul görmemesi üzerine yeni bir teklif sunacak. Başkan Dursun Özbek ve Cenk Ergün, yeni öneri üzerinde çalışıyor.

Teknik direktör Igor Tudor’un mutlaka alınmalarını istediği Fernando ve Badou Ndiaye ile anlaşan Galatasaray’ın hedefi ise orta saha bölgesinde görev alan 2 futbolcuyu da Avusturya’da yapılacak olan hazırlık kampına yetiştirmek.

Galatasaray yönetimi Ndiaye ve Fernando’nun lig başlayana kadar takıma uyum sürecinin büyük bölümünü atlatıp bir an önce adapte olmasını ve sezonun ilk maçlarında da hazır olmalarını istiyor.

Kaynak: Hürriyet
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YORUMLAR

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Toplam 7 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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lxyl 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:49

Ndiaye 5 milyon euro eder mi ? Bizim yöneticilerde çok ciddi problemler var. Yazık ettiniz Galatasaray'ımıza sayın Özbek Tudor kardeşler bırakın gidin artık.

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19fanatikkartal03 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:26

la o bombalar elinizde patlayacak...

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AslannAvda 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:32

Transferler Tudorun istedigi oyuncular.. Belkide Lucescu yada Terim s.direktör olarak gelebilir..

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sampiyonGalatasaray 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:01

Imzayi atmadan inanmam.hergun bisey uyduruyorsunuz

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YigitGurses 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:04

bu adama 5 milyon verilirmi diyen arkadas neye gore bunu diyor?Sırf yonetimi elestırmek ,sırf trsferlere karsı cıkmak ıcın karsı cıkıyorsunuz,artık iyice abarttınız. adam 59 macta 17 gol ve 6 asıstle oynamıs super lıgde daha ne olsun ve bundan once oynadıgı lıglerdede benzer ıstatıslıklerı var dememkı adam ıstıkrarlı ve 26 yasında.Bu adam 26 bu ıstatıslıklerle bır avrupa klubunde olsa 5 dııl 20 eder belkı daha fazla.Elestirtin ama biraz mantıklı davranıp eleştirin.

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mojopurple 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:29

niasseyide kimse istemiyordu o para etmez deniyordu sonra herkes pişman oldu

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:35

Birak Besiktasa takip olabilmek avrupa da ilk kez oynayan adini Bilmedigim takima bile rakip olamazsiniz!

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