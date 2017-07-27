Fikstüre tepki var Sarı- Kırmızılılar, yönetimin fikstürdeki haksızlık konusunda aciz kaldığını düşünüyor.

Onur Güler

Galatasaray’ın Süper Lig’de ilk 3 haftalık fikstürünün sırasıyla pazartesi, cumartesi ve cuma günleri oynayacak olması, camianın tepkisini çekti. Galatasaray’ın bir şampiyonluk adayı olarak hafta sonu oynaması gerektiğine vurgu yapan Sarı- Kırmızılılar, yönetimin fikstürdeki haksızlık konusunda aciz kaldığını düşünüyor.Sarı-Kırmızılı takım için ikinci etap kamp vakti geldi. Kafile yarın Avusturya’ya gidecek. Yeni sezon hazırlıklarını burada sürdürecek olan Galatasaray, iki özel maç oynayacak. 31 Temmuz’da Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos’ta da Hertha Berlin ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, böylece sezon hazırlıklarını tamamlamış olacak.