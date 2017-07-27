Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Fikret Orman: Oğuzhan'ı satma niyetim yok

Başkan Fikret Orman, takımdan ayrılacağı yönünde iddialar artan başarılı oyuncuyla ilgili net konuştu: Dünyaca ünlü futbolculara kaptanlık yapıyor. Oğuzhan’ı da satmak gibi bir niyetim yok!

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İspanya kampında takımının Real Valladolid’le 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından kulüp gündemiyle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak takımın başarılı oyuncusu Oğuzhan Özyakup’un geleceğiyle ilgili olarak konuşan Başkan, “Oğuzhan’ı satmak gibi bir niyetim yok. O, bu yaşta bu takımın kaptanı. Biz ona bu formayı kaç sene evvel verdik. Kaptan olarak çıkıyor ve kaptanlık yaptığı takımda dünyanın en ünlü oyuncuları oynuyor. Ama kısmeti gelirse, hep söylüyorum hangi oyuncu olursa olsun biz hissi davranmayız” ifadelerini kullandı.

‘Orkan pırlanta gibi’

Yeni transfer Orkan Çınar ve kadroda görev yapmakta zorlanan isimleri değerlendiren Orman, “Orkan da pırlanta gibi bir oyuncu, çok büyük bir kabiliyete sahip. Allah şansını bol etsin. Türkiye’den başka oyuncu da alabiliriz. Alıp kiraya vereceğimiz oyuncular olabilir. Boyko, Milosevic, Pedro kaliteli oyuncular. Bizde forma şansı bulamazsa kiraya vereceğiz. Hepsi pırlanta gibi oyuncular ama bakacağız, kulübün menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız” diye konuştu.

‘Demba’ya kapımız açık’

Geçen sezonun devre arasında Shanghai Shenhua’dan kiralanan Demba Ba’yla ilgili olarak da konuşan Fikret Başkan, “Demba Ba bizim Beşiktaş tarihinde sembol olan oyunculardan bir tanesi. İnanılmaz sevdiğimiz bir oyuncumuz ve kardeşimiz. Onun bildiğim kadarıyla Çin’de 1-1.5 yıl daha sözleşmesi var. Marcelo için de söyledim Demba Ba da öyle, ne zaman isterse gelir Beşiktaş’ın kapısı her zaman açık” diyerek 2 futbolcuya da kapıları açık bıraktı.

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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Ugurovic1 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:04

Oguzhani kimse almiyorki zaten!!!

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