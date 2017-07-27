Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Fernando tamam

Galatasaray bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City’nin 29 yaşındaki ön liberosu Fernando’nun transferini bitirdi. Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki hafta Avusturya kampına katılması bekleniyor.

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Yeni sezon kadrosunu Gomis, Belhanda ve Maicon transferleriyle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta yeni uçakları indirmeye hazırlanıyor. Galatasaray Yönetimi’nin son olarak Manchester City’nin 29 yaşındaki ön liberosu Fernando ile anlaştığı öğrenildi. Bir süredir hem Brezilyalı futbolcu hem de kulübüyle görüşmeleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar’ın artık son aşamaya geldiği ve birkaç gün içinde resmi imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi. Plana göre Fernando, gelecek hafta itibariyle Avusturya kampına katılacak. Galatasaray bu transferle birlikte orta sahadaki defansif boşluğu kapatmayı düşünüyor.

Ödeme takvimi konuşuluyor

Bu arada Manchester City ile bonservis bonusları ve ödeme takvimi üzerinden konuşmaların devam ettiği öğrenildi. Bu transferin Galatasaray’a yaklaşık 10 milyon Euro’luk maliyetinin olması bekleniyor. Ayrıca oyuncuya da senelik 3.5 milyon Euro civarında senelik garanti ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.
Galatasaray

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