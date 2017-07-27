Fernando Muslera: Hayatım boyunca burada kalabilirim 2011'den bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen, Galatasaray ile 10 kupa kazanan, Zoran Simovic gibi bir efsaneyi geride bırakarak takımın en çok forma giyen yabancısı olan Fernando Muslera, kendisini 2021'e kadar sarı-kırmızılı formaya bağlayan sözleşmeye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla düzenlenen törenle imza attı.

Yıldırım Kılıç

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Nando, "İnanılmaz mutluyum, evimde kalmaya ve yaşamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:"Çok mutluyum. Her fırsatta 'Evimde gibiyim, burada kendimi evimde hissediyorum' diyordum. Evimde kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri Galatasaray camiası bana çok şeyler verdi. Oyuncu olarak ve insan olarak hep daha iyi noktalara gitmemi sağladı.""Taraftar bizim çok önemli parçamız. Onların desteği bizim için çok önemli. Evimde, onlarla birlikte kalmaya devam edeceğim. Onların bize vereceği destek çok önemli. Kulübümüz, başkanımız ve biz oyuncular onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.""Kovulana kadar gitmem. Kulubümüz ne zaman 'İşin bitti, gönderiyoruz" derse o zaman bir uçağa atlar giderim. Yoksa burada hayatım boyunca kalabilirim.""Ne yazık ki çıkan bazı haberler vardı. Galatasaray'ın benim için ne kadar önemli oluğunu bütün dünya biliyor. Kalbimdeki yerini de herkes biliyor. Bir gün bile buradan ayrılmayı hiç düşünmedim. Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Onun da yardımıyla yeni bir kontrata imza atma şansımız oldu. Burada kalmaya devam edeceğim."Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise Fernando Muslera'nın ne kadar büyük bir Galatasaraylı olduğunun altını çizerek "Nando, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Sadece Galatasaray için değil dünyada marka olmuş, herkesin zevkle izlediği bir oyuncumuz. Hiçbir zaman Galatasaray'dan ayrılmasını yönetim olarak düşünmedik. Söz konusu dahi olmadı. Basın bunu tahrik edici yayınlar yapmıştı. Nando çok iyi bir Galatasaraylı. Bu kulüpte yetişmiş gibi. Uzun yıllar hem sporcu olarak hem de ilerleyen dönemlerde antrenör ve yönetici olarak hizmet edebilecek biri. Nando bizim evladımız. Galatasaray'da kalması şahsımı ve yönetimi sevindiren bir olay. Kendisine bundan sonraki dönemlerde de başarılar diliyorum. Uruguay'a direkt uçuş olmadığı için Nando'nun buradan gitmesi de çok zor. İhtiyarlayana ve saçları beyazlayana kadar burada kalacak" diye konuştu.