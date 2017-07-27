Fenerbahçe'de yeni transferler tam isabet

İşte 3 oyuncunun performansları:
Valbuena'nın her pası tehlike
Fransız yıldız maça sol kanatta başladı. Ancak Alper ve Dirar ile sık sık yer değiştirerek oynadı. Valbuena, ayağına aldığı hemen her topu olumlu kullandı. Tecrübeli futbolcu dikine attığı paslarla ve hem kanatlardan hem de duran toplardan yaptığı ortalarla tehlike yarattı. 90 dakika sahada kalan Valbuena, Fenerbahçe’nin en iyilerinden biriydi.
Dirar fırtına gibi...
Monaco’dan transfer edilen Nabir Dirar, sağ kantta Şener ile çok iyi bir uyum yakaladı. Fenerbahçe, tehlikeli atakların büyük bölümünü bu ikilinin olduğu bölümden gerçekleştirdi. Dirar, zaman zaman sol kanada da geçerken, ceza sahasına attığı isabetli paslarla alkış aldı. Faslı futbolcu süratiyle ön plana çıkarken, çektiği sert bir şutta gole çok yaklaştı. Dirar, 74’te kenara geldi.
Isla takıma ısınıyor
Mauricio Isla, Fenerbahçe’ye katılan son isim olmuştu. Şilili futbolcu, takımla kısa süre birlikte olmasına rağmen maç kadrosuna alındı. 29 yaşındaki oyuncu, 78. dakikada Ahmethan Köse’nin yerine oyuna dahil oldu. Isla, kendini gösterecek kadar süre bulmadı ancak hata da yapmadı. Başarılı futbolcu, dünkü maçla birlikte takım arkadaşlarına ısınmaya başladı.
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