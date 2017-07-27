Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Fenerbahçe'de yeni transferler tam isabet

Aykut Kocaman, yeni transferlerden Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’a ilk 11’de şans verdi. İki oyuncu, ilk resmi maçlarında başarılı bir futbol sergiledi. İsla ise son 12 dakikada görev aldı.

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Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldız transferleri Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Mauricio Isla, Strum Graz karşısında forma şnası buldular.

 İşte 3 oyuncunun performansları: 

Valbuena'nın her pası tehlike

Fransız yıldız maça sol kanatta başladı. Ancak Alper ve Dirar ile sık sık yer değiştirerek oynadı. Valbuena, ayağına aldığı hemen her topu olumlu kullandı. Tecrübeli futbolcu dikine attığı paslarla ve hem kanatlardan hem de duran toplardan yaptığı ortalarla tehlike yarattı. 90 dakika sahada kalan Valbuena, Fenerbahçe’nin en iyilerinden biriydi.

Dirar fırtına gibi...

Monaco’dan transfer edilen Nabir Dirar, sağ kantta Şener ile çok iyi bir uyum yakaladı. Fenerbahçe, tehlikeli atakların büyük bölümünü bu ikilinin olduğu bölümden gerçekleştirdi. Dirar, zaman zaman sol kanada da geçerken, ceza sahasına attığı isabetli paslarla alkış aldı. Faslı futbolcu süratiyle ön plana çıkarken, çektiği sert bir şutta gole çok yaklaştı. Dirar, 74’te kenara geldi.

Isla takıma ısınıyor

Mauricio Isla, Fenerbahçe’ye katılan son isim olmuştu. Şilili futbolcu, takımla kısa süre birlikte olmasına rağmen maç kadrosuna alındı. 29 yaşındaki oyuncu, 78. dakikada Ahmethan Köse’nin yerine oyuna dahil oldu. Isla, kendini gösterecek kadar süre bulmadı ancak hata da yapmadı. Başarılı futbolcu, dünkü maçla birlikte takım arkadaşlarına ısınmaya başladı.
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