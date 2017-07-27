Fenerbahçe'de alkışlar Ahmethan Köse'ye 20 yaşındaki genç forvet, Van Persie’nin yokluğunda formayı sırtına geçirdi. Belki pozisyona giremedi ama mücadeleci futboluyla alkışı hak etti.

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Hakan Ateşler

, önceki gün yaptığı basın toplantısında Van Persie’nin yokluğunda formayı’ye vereceğini söylemişti. Kocaman bu kararının gerekçesini, “Genel tecrübesi yüksek bir oyuncu yerine, pozisyon tecrübesi yüksek bir oyuncu tercih edeceğim” sözleriyle anlatmıştı. 20 yaşındaki forvet böylece kariyerindeki ilk Avrupa maçında sahaya 11’de çıkmış oldu. Genç oyuncu, Dirar- Alper-Valbuena üçlüsünün önünde görev yaptı. Ahmethan, rakip kalede tehlike yaratacak bir pozisyon üretemedi ancak sahanın en çalışkan isimlerinden biriydi. Altyapıdan yetişen genç forvet; mücadeleci futbolcu, isabetli pasları ve savunmanın dengesini bozan koşularıyla sınıfı geçti. Fenerbahçe’nin eşitliği sağladığı golde Maresic’in kendi filelerini havalandırması; hemen arkasında topu boş kaleye göndermeye hazırlanan Ahmethan’ın şanssızlığı oldu.Ahmethan Köse, maçın ardından şunları söyledi: Fenerbahçe’de 11’de sahaya çıkmanın hayalini kuruyordum. Hayallerimin ilk bölümü gerçekleşti. Hep, ‘Aykut hoca varsa neden olmasın’ diyordum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bana hep destek oldu. 180 dakikalık maçın ilk bölümünü tamamladık. Avantajımızı kullanıp Play-Off’a kalmak istiyoruz.