Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Fenerbahçe'de alkışlar Ahmethan Köse'ye

20 yaşındaki genç forvet, Van Persie’nin yokluğunda formayı sırtına geçirdi. Belki pozisyona giremedi ama mücadeleci futboluyla alkışı hak etti.

Yorum Yaz
A+ A-
Aykut Kocaman, önceki gün yaptığı basın toplantısında Van Persie’nin yokluğunda formayı Ahmethan Köse’ye vereceğini söylemişti. Kocaman bu kararının gerekçesini, “Genel tecrübesi yüksek bir oyuncu yerine, pozisyon tecrübesi yüksek bir oyuncu tercih edeceğim” sözleriyle anlatmıştı. 20 yaşındaki forvet böylece kariyerindeki ilk Avrupa maçında sahaya 11’de çıkmış oldu. Genç oyuncu, Dirar- Alper-Valbuena üçlüsünün önünde görev yaptı. Ahmethan, rakip kalede tehlike yaratacak bir pozisyon üretemedi ancak sahanın en çalışkan isimlerinden biriydi. Altyapıdan yetişen genç forvet; mücadeleci futbolcu, isabetli pasları ve savunmanın dengesini bozan koşularıyla sınıfı geçti. Fenerbahçe’nin eşitliği sağladığı golde Maresic’in kendi filelerini havalandırması; hemen arkasında topu boş kaleye göndermeye hazırlanan Ahmethan’ın şanssızlığı oldu.

‘Hayalim gerçek oldu’

Ahmethan Köse, maçın ardından şunları söyledi: Fenerbahçe’de 11’de sahaya  çıkmanın hayalini kuruyordum. Hayallerimin  ilk bölümü gerçekleşti. Hep, ‘Aykut hoca varsa neden olmasın’ diyordum. Kendisine teşekkür ediyorum. Bana hep destek oldu. 180 dakikalık maçın ilk bölümünü tamamladık. Avantajımızı kullanıp Play-Off’a kalmak istiyoruz.
İlişkili Haber

Ahmethan Köse kimdir? Fenerbahçe - Sturm Graz
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 