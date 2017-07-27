Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Emre Mor'a yeni talip

Borussia Dortmund'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor'a, bir teklifin de Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Hannover 96'dan geldiği belirtildi.

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Alman Bild Gazetesi'nin internet sitesinde yer verdiği bir habere göre, geçen sezon yeniden Bundesliga'ya yükselen Hannover 96'nın, Borussia Dortmund'da akıbeti tam olarak netleşmeyen Emre Mor'a talip olduğunu yazdı. 'Hannover 96, Emre Mor'u istiyor' başlığı ile verdiği haberinde, 'Borussia Dortmund Emre Mor'u kiralık olarak verecek mi?' diye sordu.

Ağustos ayı sonuna kadar Borussia Dortmund'da, bir kaç oyuncu değişikliklerinin yapılabileceğini ve 30 olan oyuncu kadrosunu da aşağı çekileceğini aktaran Bild, Hannover 96 Teknik Direktörü Andre Breitenreiter'in, çok beğendiği Emre Mor'u takımında görmek istediğini yazdı.
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Breitenreiter'in Emre istediği, Borussia Dortmund'un Spor Direktörü Michael Zorc'a sorulduğunda ise, Michael Zorc'un "Başka antrenörlerin ne istediğini değerlendirmek için, burada görev yapmıyorum" yanıtı verdiği kaydedildi.

Borussia Dortmund'un 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Emre Mor'u satmak yerine kiralama yolunu tercih edebileceği, bu durumda da kendisine talip olan Hannover 96 için bir şans olabileceği yorumu yapıldı. Bild haberinde ayrıca Emre Mor için daha önce Wolfsburg, Fenerbahçe ve Celta Vigo'nun talip olduğunu yazdı.

Temel ELCİVAN - DUİSBURG / DHA
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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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fuatk 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:58

Almanya'da kalması kendisi için çok daha hayırlı olur..

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DR_STRES 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:42

Yani diyosunki fenere gelmesin yoksa ben ve benim gibiler kıskançlıktan çatlar..

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