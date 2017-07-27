Emre Mor'a yeni talip

Ağustos ayı sonuna kadar Borussia Dortmund'da, bir kaç oyuncu değişikliklerinin yapılabileceğini ve 30 olan oyuncu kadrosunu da aşağı çekileceğini aktaran Bild, Hannover 96 Teknik Direktörü Andre Breitenreiter'in, çok beğendiği Emre Mor'u takımında görmek istediğini yazdı.
İlişkili Haber
Sevilla'dan Kjaer için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro!
Breitenreiter'in Emre istediği, Borussia Dortmund'un Spor Direktörü Michael Zorc'a sorulduğunda ise, Michael Zorc'un "Başka antrenörlerin ne istediğini değerlendirmek için, burada görev yapmıyorum" yanıtı verdiği kaydedildi.
Borussia Dortmund'un 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan Emre Mor'u satmak yerine kiralama yolunu tercih edebileceği, bu durumda da kendisine talip olan Hannover 96 için bir şans olabileceği yorumu yapıldı. Bild haberinde ayrıca Emre Mor için daha önce Wolfsburg, Fenerbahçe ve Celta Vigo'nun talip olduğunu yazdı.
Temel ELCİVAN - DUİSBURG / DHA
İlişkili Haber