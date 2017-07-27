Dursun Gözel: Artık şampiyon güreşçiler yetiştireceğim 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanarak jübilesini yapan 32 yaşındaki milli güreşçi Dursun Gözel, antrenör olmayı hedefliyor.

Batuhan Özdemir

Serbest stil 86 kilodaki üçüncülük maçında Bulgar rakibi’u 12-1 yenerek bronz madalya elde eden, AA muhabirlerine açıklamada bulundu.Kazandığı olimpiyat üçüncülüğü ile son maçına çıktığını belirten Dursun Gözel, "Avrupa şampiyonluğu, dünya ve olimpiyat ikinciliğim var. Buradaki olimpiyat üçüncülüğü ile güreşmeyi noktalamış oldum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ailem beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bundan sonra artık memleketim Sivas’ta şampiyon güreşçiler yetiştireceğim." dedi.Güreşe 23 yıl önce babasının teşvikiyle başladığını aktaran milli sporcu, "Babadan gelen bir spor. Sağ olsun, babam beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Dursun Gözel, Türkiye’nin çok güzel bir organizasyona imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Organizasyonun düzenlenmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim. Her şey mükemmel şekilde devam ediyor. Dört dörtlük bir organizasyon. Kendi ülkemde güreşmeyi noktaladım. Gönül şampiyon olup İstiklal Marşı’mızı daha önce okuttuğum gibi okutmayı isterdi ama nasip olmadı."Baba Kazım Gözel, beş oğlundan dördünün güreşçi olduğunu, birçok şampiyonluklar kazandıklarını söyledi. Çocukları ile gurur duyduğunu dile getiren Gözel, "Dursun, bronz madalya ile jübile yaptı. Ay-yıldızlı bayrağı taşımak çok ayrı duygu. Allah’a şükürler olsun, oğlumla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.Anne Songül Gözel de oğlunun başarıları ile sevindiklerini ifade etti.