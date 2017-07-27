Cenk Gönen, Malaga'da kötü başladı

maçın kaderini değiştirmiş :)))))
Defans evlere şenlik ...
ne bekleniyordu ki :)
gorunen koy klavuz istemez nasil arastirmadan aldilarsa helal olsun malaga gibi takima
2. Yarida girip yemis bide 3 gol
Ilk maçında bari bu kadar gol yemeseydin. 14 gün koşulsuz iade futbolcu alım satımında olsa bugün uçağa bindirmişlerdi :)
Yav bu bidonu hangi kamil aldıysa malaga hemen onuda bunuda aynı valıze koyup göndersin bundan adam olacak olsa BEŞİKTAŞTA olurdu verilen paraya emeğe yazık üzüldüm malaga adına :S
ilk başta besiktastaydi adam olamamis malaganin sucu deil ki