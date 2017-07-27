Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Cenk Gönen, Malaga'da kötü başladı

Galatasaray’dan İspanyol ekibi Malaga’ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 3 gol yedi.

Yorum Yaz
A+ A-
Galatasaray’dan İspanyol ekibi Malaga’ya transfer olan kaleci Cenk Gönen, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 3 gol yedi.

Malaga’nın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Cenk Gönen, 3 gole engel olamadı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Cenk’in kaleye geçmesinin ardından Hollanda ekibi, 65. dakikada Thomas Ouwejan, 70. dakikada Joris van Overeem ve 84. dakikada Mats Seuntjens’in golleriyle sonuca gitti.

AA
Galatasaray

Galatasaray Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:02

maçın kaderini değiştirmiş :)))))

clearfix
betoo35 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:51

sasirdikmi sizce:)

TÜM YORUMLAR

clearfix
dijitalevren.com 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:08

Defans evlere şenlik ...

clearfix
1turk27 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:04

ne bekleniyordu ki :)

clearfix
ramgs 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:44

gorunen koy klavuz istemez nasil arastirmadan aldilarsa helal olsun malaga gibi takima

clearfix
ozanbeduk 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:52

2. Yarida girip yemis bide 3 gol

clearfix
frtertls 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:58

Ilk maçında bari bu kadar gol yemeseydin. 14 gün koşulsuz iade futbolcu alım satımında olsa bugün uçağa bindirmişlerdi :)

clearfix
HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:53

Yav bu bidonu hangi kamil aldıysa malaga hemen onuda bunuda aynı valıze koyup göndersin bundan adam olacak olsa BEŞİKTAŞTA olurdu verilen paraya emeğe yazık üzüldüm malaga adına :S

clearfix
exelance58 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:53

ilk başta besiktastaydi adam olamamis malaganin sucu deil ki

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 