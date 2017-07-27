CANLI SKOR | Sturm Graz - Fenerbahçe maçı kaç kaç (skor) bitti? Fenerbahçe sezonu açıyor. Takımın başına Aykut Kocaman'ı getiren Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediği gibi Avrupa'da da final görmek istiyor. Fenerbahçe, bugün Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sturm Graz - Fenerbahçe maçı boyunca canlı skor Sturm Graz - Fenerbahçe maçı kaç kaç (skor) bitti ? sorusunun yanıtı haberimizde olacak...

Özgür Yedek

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nıntakımıyla karşı karşıya geldi. Van Persie'nin sakatlanması ile forvette genç oyuncu Ahmethan Köse ile çıkan olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan avantajlı bir skor alarak İstanbul'a döndü. Maç boyunca taraftarlarsorusunu sorarak maçınnu merak edecek.tüm gelişmeler ve canlı skoru fanatik.com.tr'de...sorusunun cevabını venu haberimizi güncelleyerek öğrenebilirsiniz.Maç başladı.GOL | Malesef temsilcimiz Stefan Hierlander'ın attığı golle maçta 1-0 geriye düştü.: 1-0 (Stefan Hierlander)| Temsilcimiz, Dario Maresic'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı.: 1-1 ( Dario Maresic)GOLLLLL | Fenerbahçe, Roman Neustadter'in attığı golle maçta 2-1 öne geçti.: 1-2 ( Neustadter)CANLI SKOR | İLK YARI SONUCU:: 1-2: 1-2 DAKİKA 56: 1-2 DAKİKA 75MAÇ SONUCU |Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maç deplasmanda Bu akşam saat 20.00'de başlayacak, rövanş ise Ülker Stadyumu'nda 3 Ağustos'ta oynanacak. Strum Graz Fenerbahçe maçı beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.Fenerbahçe, dün saat 11.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçakla yaklaşık 2 saat süren bir yolculuğun ardından Graz’a ulaştı. Takımı, Viyana büyükelçimiz Mehmet Ferden Çarıkçı karşıladı. Çarıkçı, Aykut Kocaman’a çiçek hediye etti. Ayrıca havalimanında çok sayıda sayıda taraftar vardı. Sarı-Lacivertli futbolseverler, oyunculardan imza almak ve fotoğraf çektirmek için yoğun çaba sarf etti. Avusturyalı emniyet güçleri buna izin vermedi. Ancak bazı futbolcular, polislere rağmen taraftara imza vermedi. Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele yerleşti.Sturm Graz taraftarları, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maça büyük ilgi gösterdi. 15 bin 400 kişi kapasiteli Libenauer Stadı’nda oynanacak karşılaşmada Avusturyalılar için satışa çıkartılan biletlerin tamamının tükendiği öğrenildi. Aynı şekilde Türkler de bu mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor.Avusturya ekibi, stoperler Christian Schulz, Lukas Spendlhofer ve Christian Schoissengeyr’in sakatlıkları nedeniyle savunmada sıkıntı yaşıyordu. Bu isimlerden kaptan Schulz’un Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Avusturya medyasında yer alan haberlere göre 34 yaşındaki futbolcunun zorlu mücadelede sahaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.Avusturya ekibinde teknik direktör Foda, stoper oyuncularının sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Bu oyunculardan Christian Schulz, bu akşamki mücadelede takımdaki yerini alacak. Ayrıca diğer stoper Lukas Spendlhofer’ın da oynama ihtimali bulunuyor. Ev sahibi ekipte ikinci kaleci Luck, savunma oyuncusu Schoissengeyr ve orta sahada görev yapan Ovenstad forma giyemeyecek.Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu, ilk resmi maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. İlk olarak rakibi değerlendiren Aykut Kocaman, “Sturm Graz bireysel özelliklerinden çok takım oyunuyla ön plana çıkıyor. Tamamlanmış bir takımla oynayacağız. Avrupa Ligi’nin 3. ön eleme turunda, seri başı olmamıza rağmen sert bir rakiple eşleştik. Graz’ın en belirgin yanı kolektif yapısı. Set oyunları, savunmaya dönüşleri ve hücuma çıkışları çok iyi” diye konuştu.Özellikle birkaç sezondur Fenerbahçe’nin istenilenin dışında olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, “Birçok şeyi değiştirmek gerekiyor. Ancak şu anda oyun formunda bunu yaptığımızı söylemek için erken. Hazır olan bir takımla, hazır olmaya çalışan takımın maçı olacak. Bizim avantajımız bireysel anlamda tecrübe ve kalitemizin yüksek olması” dedi.Aykut Kocaman, Van Persie’nin yerine yapacağı tercihle ilgili soruya, “Şu anki düşüncem, genel tecrübesi yüksek bir oyuncu yerine pozisyon tecrübesi yüksek bir oyuncu kullanmak. Bu nedenle Ahmethan Köse’ye şans vereceğim” ifadelerini kullandı. Kocaman, ilk etapta birbiriyle uyumu olan isimleri kullanmayı planladığını söyleyerek bugünkü maçta Volkan Demirel ve Şener’i tercih edeceğinin de sinyalini verdi.Fenerbahçe’nin rakibi Sturm Graz’da teknik direktör Franco Foda, temsilcimize övgüler yağdırdı. Foda, “Fenerbahçe çok iyi bir takım. Valbuena, Dirar, Van Persie gibi çok önemli oyunculara sahipler. Henüz ligleri başlamadı. Biz de hazırlık maçlarını izledik. Defansta çok organize bir ekip. Eksikleri var ancak bence bu bizim için avantaj değil. Geniş bir kadroya sahipler. Eksiklerin yerini tamamlarlar” ifadelerini kullandı. Alman çalıştırıcı, temsilcimizin turun favorisi olduğunu söyleyerek, “Dezavantajlı olan taraf biziz. Ancak favori olmayan takımların da birçok kez kazandığına şahitlik ettik. Maça çok iyi hazırlandık. Bu tura iyi bir şekilde geldik. Dolu tribünler önünde sahaya çıkacağız. İyi bir performans sergilemek istiyoruz” diye konuştu. Foda ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan sağ kanat oyuncusu Hierlander de Fenerbahçe’nin çok kaliteli bir takım olduğunu ve kendilerini zor bir maçı beklediğini söyledi.