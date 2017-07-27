Bursaspor’da kombine satışı 8 bine ulaştı Bursaspor’da 7 Temmuz tarihinde satışa sunulan kombine biletlerden 20 günde 8 bin adet satıldığı bildirildi.

Tolga Kaplan

Yeşil-beyazlı kulüp, 2017-2018 sezonuna ait kombineleri 7 Temmuz 2017 Cuma günü satışa sunmuştu. Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olan kombineler, ilk 10 gün 2016 - 2017 sezonu kombine sahibi taraftarlara ve divan kurulu üyelerimize öncelikli olarak satıldı. 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü itibariyle de genel satışa sunulan kombine biletlere taraftarların ilgi gösterdiği bildirildi.Kombinelerin satışa sunulmasından bu yana 20 günde toplam 8 bin adet kombinenin satıldığı bildirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve OSB’lerin verdiği 20 bin kombine sözü için şu ana kadar Demirtaşpaşa Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) tarafından 2 bin kombine alındığı, bireysel olarak da 6 bin kombine satıldığı öğrenildi.Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TLKuzey Kale Arkası: 200 TLKuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TLDoğu Üst: 350 TLDoğu Alt: 500 TLBatı Alt: 1500 TLVIP: 2000 TL