Burhanettin Kocamaz: Mersin'i spor alanında markalaştırmayı hedefliyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu - Beach Volleyball Satellite Mersin’in tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Yıldırım Kılıç

Mersin Marina’da organize edilen tanıtım toplantısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Teknik Supervizor’ü Pier Paolo Murgioni, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci, antrenörler ve sporcular katılım gösterdi.Gerçekleştirilen tanıtım toplantısı sonrası, organizasyonun açılış servisini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaptı.Tanıtım toplantısında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,dedi.Mersin’in marka değerine katkı sağlayan 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu - Beach Volleyball Satellite Mersin ve Büyükşehir Belediyesi olarak spor alanında sundukları diğer hizmetlerden ve hayata geçirdikleri projelerden bahseden Başkan Kocamaz,ifadelerini kullandı.Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spor hizmetleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 uluslararası organizasyon düzenlediklerini dile getiren Başkan Kocamaz,şeklinde konuştu.Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal gerçekleştirdiği konuşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin’de atletizm, bisiklet, plaj voleybolu ve diğer spor dallarının her alanında büyük organizasyonlar yapıldığını ifade ederek,dedi.Sporcular ve antrenörler, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkürlerini ileterek, Türkiye için çok önemli bir organizasyonda ev sahipliği yaptıklarını belirttiler ve böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci Türkiye Voleybol Federasyonu olarak plaj voleybolunda son 5 yılda yaptıkları çok önemli organizasyonlar olduğunu ve bu organizasyonların arasında Mersin’in kendileri için en önemli organizasyonlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Değirmenci,dedi.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Teknik Supervizor’ü Pier Paolo Murgioni,diye belirtti.Konuşmaların ardından sporcularla çekilen toplu hatıra fotoğrafı sonrası, toplantı kokteyl ile devam etti.