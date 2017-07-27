Burhanettin Kocamaz: Mersin'i spor alanında markalaştırmayı hedefliyoruz

Mersin Marina’da organize edilen tanıtım toplantısına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Teknik Supervizor’ü Pier Paolo Murgioni, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci, antrenörler ve sporcular katılım gösterdi.
Gerçekleştirilen tanıtım toplantısı sonrası, organizasyonun açılış servisini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yaptı.
Tanıtım toplantısında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Birçok alanda marka şehir olma potansiyeline sahip bulunan Mersin’imizi, düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle spor alanında da markalaştırmayı hedefliyoruz. İlimizi sporun göz bebeği bir kent haline getirmek, hatta sporun başkenti yapmak üzere çıktığımız yolda sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi, pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon gerçekleştiriyoruz. Sadece spor değil ilimizin tüm marka değerleri hakkında dünya genelinde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.
Mersin’in marka değerine katkı sağlayan 2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu - Beach Volleyball Satellite Mersin ve Büyükşehir Belediyesi olarak spor alanında sundukları diğer hizmetlerden ve hayata geçirdikleri projelerden bahseden Başkan Kocamaz, “Amatör sporlara ve sporculara yönelik desteklerimiz kapsamında, görevde bulunduğumuz 3 yıllık süre zarfında 2 Milyon liraya yakın ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdik. 20 branşta faaliyet gösteren 150 amatör spor kulübümüze destek olduk. 200’den fazla antrenörümüzü ve 1.500’den fazla sporcumuzu başarılarından dolayı ödüllendirdik ve destekledik” ifadelerini kullandı.
Turnuva ile barış ve kardeşlik iklimi güçlenecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spor hizmetleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 uluslararası organizasyon düzenlediklerini dile getiren Başkan Kocamaz, “İlimizin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan uluslararası organizasyonlarımızdan biri de şüphesiz 2014 ve 2015 yıllarında düzenleyip 2016 yılında hain 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle iptal ettiğimiz Pro-Beach Plaj Voleybolu organizasyonudur. Bu güzel organizasyonumuzu daha da geliştirerek, 2017 Satellite Mersin Uluslararası Plaj Voleybolu olarak üçüncü kez düzenliyoruz. Bu prestijli turnuvanın ilimizin ve ülkemizin tanıtımına, dünya genelindeki barış ve kardeşlik ikliminin güçlenmesine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum. Turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
Spor kenti Mersin’e doğru
Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal gerçekleştirdiği konuşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin’de atletizm, bisiklet, plaj voleybolu ve diğer spor dallarının her alanında büyük organizasyonlar yapıldığını ifade ederek, “Bu anlamda yapılan organizasyonlar sayesinde Mersin her gün ‘spor kenti Mersin’ hedefine biraz daha yaklaştırılmakta. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlediği organizasyonlardan dolayı teşekkür ediyoruz, inşallah başarılı geçer. Kentimizi ‘Spor Kenti Mersin’e biraz daha yaklaşıyor” dedi.
Sporcular ve antrenörler, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkürlerini ileterek, Türkiye için çok önemli bir organizasyonda ev sahipliği yaptıklarını belirttiler ve böyle bir organizasyonda yer almaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.
“Avrupa’da Mersin’i plaj voleyboluyla tanımaya başladı”
Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci Türkiye Voleybol Federasyonu olarak plaj voleybolunda son 5 yılda yaptıkları çok önemli organizasyonlar olduğunu ve bu organizasyonların arasında Mersin’in kendileri için en önemli organizasyonlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Değirmenci, “Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her zaman üzerine koyarak, daha büyük, daha güzel organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da çok önemli bir organizasyona imza atacağız. Çünkü bu organizasyon Avrupa turunun önemli etaplarından bir tanesi. 22 ülkeden katılımcımız var ve çift eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar. Burada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz’a çok teşekkür ediyoruz, ekibi burada harika bir iş çıkardı. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa Mersin yaptı diyebiliriz, minnettarız. Avrupa’da Mersin’i plaj voleyboluyla tanımaya başladı. Muyluyuz, gururluyuz ve inşallah daha iyilerini yapacağız” dedi.
“Büyük bir şov olacak”
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Teknik Supervizor’ü Pier Paolo Murgioni, “Bu turnuva bizim için çok önemli ve benim Mersin’deki ilk turnuvam. Büyük bir organizasyonla ve büyük bir destekle karşılaştık. Sizin ilginiz bizim için çok güzel. Çok gül maçlar oynanacak ve sizin için büyük bir şov olacak. Herkese özellikle de Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gösterdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.
Konuşmaların ardından sporcularla çekilen toplu hatıra fotoğrafı sonrası, toplantı kokteyl ile devam etti.