Beşiktaş'ta asıl hedef Martinez!

1- MARTİNEZ ARAŞTIRMASI
Gizlenen ilk sıradaki isim için Fikret Orman konuşmalarında "Yeni yıldızlar gelebilir" diyor. Bu ismin Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de oynayan ancak sakatlığı araştırılan Jackson Martinez olabileceği iddia ediliyor.
2- ABOUBAKAR HALA LİSTEDE
İkinci sıradaki Aboubakar'ın Porto ile 1 yıl kontratı kaldı... Bonservisinin yüzde 65'i Loirent'te, %35 ve kiralama hakkı ise Porto'da. Porto sözleşme uzatmadan kiralık vermek istemiyor. Loirent, "6 milyon Euro'ya hissemi veririm" derken, Porto da %35'lik payı olan parayı istiyor. Beşiktaş ise 6 milyon Euro dışında ödeme yapmaya yanaşmıyor.
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3- NEGREDO'YU RAPOR YAKTI
Negredo için verilen, "İstanbul'a futbol oynamaya mı gelir yoksa tatil yapmaya mı?" raporu yönetimi düşündürüyor. Chelsea'den Remy ve İngiltere'de başka bir takıma gitmek üzere olduğu öğrenilen Bony ise diğer adaylar.
Kaynak: Sabah
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