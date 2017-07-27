Beşiktaş'ta asıl hedef Martinez! Merakla beklenen forvet transferi için yönetim çalışmayı sürdürüyor. Listede sır gibi saklanan ilk ismin Martinez olduğu iddiası var. “İstanbul’a tatil yapmaya mı gelecek” denen Negredo ise düşündürüyor.





1- MARTİNEZ ARAŞTIRMASI



Gizlenen ilk sıradaki isim için Fikret Orman konuşmalarında "Yeni yıldızlar gelebilir" diyor. Bu ismin Çin kulübü Guangzhou Evergrande'de oynayan ancak sakatlığı araştırılan Jackson Martinez olabileceği iddia ediliyor.



2- ABOUBAKAR HALA LİSTEDE



İkinci sıradaki Aboubakar'ın Porto ile 1 yıl kontratı kaldı... Bonservisinin yüzde 65'i Loirent'te, %35 ve kiralama hakkı ise Porto'da. Porto sözleşme uzatmadan kiralık vermek istemiyor. Loirent, "6 milyon Euro'ya hissemi veririm" derken, Porto da %35'lik payı olan parayı istiyor. Beşiktaş ise 6 milyon Euro dışında ödeme yapmaya yanaşmıyor.

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3- NEGREDO'YU RAPOR YAKTI



Negredo için verilen, "İstanbul'a futbol oynamaya mı gelir yoksa tatil yapmaya mı?" raporu yönetimi düşündürüyor. Chelsea'den Remy ve İngiltere'de başka bir takıma gitmek üzere olduğu öğrenilen Bony ise diğer adaylar.



Kaynak: Sabah

İlişkili Haber Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması Erdem Bayramiç Beşiktaş Yönetimi, santrfor transferi için birçok isimle görüşmeleri sürdürüyor. Bu listede ilk sırada görüşülen isim sır gibi saklanıyor. İşte detaylar:Gizlenen ilk sıradaki isim içinkonuşmalarında "Yeni yıldızlar gelebilir" diyor. Bu isminkulübü'de oynayan ancak sakatlığı araştırılanolabileceği iddia ediliyor.İkinci sıradaki'ınile 1 yıl kontratı kaldı... Bonservisinin yüzde 65'i Loirent'te, %35 ve kiralama hakkı ise Porto'da. Porto sözleşme uzatmadan kiralık vermek istemiyor. Loirent, "6 milyon Euro'ya hissemi veririm" derken, Porto da %35'lik payı olan parayı istiyor. Beşiktaş ise 6 milyon Euro dışında ödeme yapmaya yanaşmıyor.için verilen, "İstanbul'a futbol oynamaya mı gelir yoksa tatil yapmaya mı?" raporu yönetimi düşündürüyor. Chelsea'den Remy ve İngiltere'de başka bir takıma gitmek üzere olduğu öğrenilen Bony ise diğer adaylar.Kaynak: Sabah

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