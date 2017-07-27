Beşiktaş'a sürpriz stoper: Sviatchenko

İskoçya'nın en iyisi
Midtjylland'dan geçtiğimiz yıl İskoç ekibine giden 25 yaşındaki futbolcu The Scotsman gazetesi tarafından 'İskoçya'daki en iyi savunma oyuncusu' seçilmişti. Şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte 28'i lig maçı olmak üzere geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı, 1 asist yaptı.
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Kjaer'in partneri
Danimarka Milli Takımı forması da giyen Sviatchenko, Fenerbahçeli Simon Kjaer ile milli takımda ABD, Fransa, İskoçya maçlarında yan yana oynamıştı. Bazı maçlarda da Kjaer'in yerine oyuna giren Ukrayna asıllı futbolcu, Danimarka formasını 5 karşılaşmada giydi.
Kaynak: Skorer