Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Beşiktaş'a sürpriz stoper: Sviatchenko

Marcelo'nun Lyon'a gönderilmesiyle stoper arayışına başlayan Beşiktaş, Celtic'in Ukrayna asıllı Danimarkalı stoperi Sviatchenko'ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulundu.

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Marcelo'yu Lyon'a göndermesinin ardından stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Celtic forması giyen Erik Sviatchenko'ya teklif yaptığı öne sürüldü. Danimarka'nın Tipsbladet gazetesinin haberine göre siyah-beyazlılar, futbolcuya satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık teklifte bulundu. 
 
İskoçya'nın en iyisi 

Midtjylland'dan geçtiğimiz yıl İskoç ekibine giden 25 yaşındaki futbolcu The Scotsman gazetesi tarafından 'İskoçya'daki en iyi savunma oyuncusu' seçilmişti. Şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte 28'i lig maçı olmak üzere geçen sezon toplam 43 maçta forma giyen oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı, 1 asist yaptı.  
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Kjaer'in partneri 

Danimarka Milli Takımı forması da giyen Sviatchenko, Fenerbahçeli Simon Kjaer ile milli takımda ABD, Fransa, İskoçya maçlarında yan yana oynamıştı. Bazı maçlarda da Kjaer'in yerine oyuna giren Ukrayna asıllı futbolcu, Danimarka formasını 5 karşılaşmada giydi.

Kaynak: Skorer 
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YORUMLAR

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Toplam 4 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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ÖZmustantik 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:44

İşte takımlarımız bu tür oyuncu almalı, 25 yaş civarı seviyesi bir tık daha yukarı gidebilecek gelişmesi muhtemel ama belli bir kaliteye ulaşmış oyuncu, yoksa 30 yaşında geçmişinde başarılı olmuş oyuncu sadece para için oynar.

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HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:22

OLMAZ canlarım sözde haberci vatandaşlar bak dayınız niye olmayanacağını anlatsın size 1 teknik olarak yetersiz ve BİZİM aradaığımız hızlı sol ayaklı süpürücü stoper tarifine uymuyor hadi bunun geçtim adam bu sene celticle ön eleme macı oynadı şampiyonlar liginde yani biz şampiyonlar liginde oynatamayacagımız adamı neden alalım ? aklınıza yatıyor mu bu ki var olduğu bile şüpheliyken ;)

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Kartalkara903 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:02

HasanBalkaya O kural 4 sene önce değişti. Önelemede elendiyse yeni takımında oynayabiliyor. Pek bilgin yok galiba.

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HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:35

Olum kırk defa diyorum ki bilemediğiniz haltı konuşmayın 1 CELTİC ELENMEDİ DAHA 3. ön eleme oynuyor 2. maçları var 2 Benim futbol bilgimin zekatı senin beynini aşar 3 teknik olarak yetersiz ve aranılan oyuncu tipine uygun olmadıgını söylemişim zaten 4 birdaha dayının karşısında küstahlık yapmadan önce biraz araştır da gel yoksa yara ederim

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