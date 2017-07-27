Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Belçika basını, Club Brugge'u ağır eleştirdi

Belçika basını, Club Brugge'un Medipol Başakşehir karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-3 berabere kalmasını, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" şeklinde değerlendirdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir, rövanş için avantaj yakaladı.

Gazeteler dün geceki maçı enine boyuna eleştirdi ve kendi takımlarının kazanacak bir oyun ortaya koyamadıklarını, öne geçmişken büyük bir avantaj kaçırdıklarını yazarken, Başakşehir'in hak ettiği bir sonuç aldığı görüşünde birleşti.

Belçika basını maçla ilgili olarak, "Club Brugge 2-0 öndeyken yediği gollerle soğuk duş etkisi altında kaldı. Dehşet verici zayıf savunması, konuk takımın gollerinin art arda gelmesini sağladı. Club Brugge'u İstanbul'da çok zorlu bir deplasman bekliyor" ifadelerini kullandı.
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Spor medyası ayrıca, 2-0'lık avantajı koruyamayan Club Brugge için, "Kendi ayaklarına ateş ettiler" şeklinde yazdı.

Öte yandan, "Maça hızlı başlayan Club Brugge, rakibi karşısında erken bulduğu gollerle yakaladığı skor üstünlüğünü, ikinci yarıdaki vasat savunmasıyla yitirdi. Fakat Club Brugge'un tur için hala umudu var" yorumları yapıldı.

BRUGGE / DHA
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ÖZET | Club Brugge - Başakşehir maç sonucu: 3-3
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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loewenjaeger 28 Temmuz 2017 Cuma 00:42

Conte dünya futboluna 3 stoperle oynama hastaligini bulastirdi. Bruge dünkü macta mac icerinde 3 stoper 4 lü savunmaya gecisler yapti, takimin ritmini bozdu. Volkan Babacan sayesinde öne gectiler, kendi beceriksizligi yüzünden de berabere kaldilar. Abdullah hoca her macta rakibin hatasi üzerine futbol oynatma düsüncesinden vaz gecmesi lazim. Bruge`nin yedigi 2. ve 3. gol tamamen oyun kurgusundan kaynaklanan kendi hatasi, Basaksehirin organize bir atagiyla olmadi. Bruge genc, cok tehlikeli bir takim, Basaksehir ikinci macta dengeli oynamasi lazim, yoksa kendi evinde de olsa bu takimi yenemez.

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