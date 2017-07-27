Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Barcelona'nın yıldızı Munir El Haddadi Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş, Barcelona'da yedek kalan Munir El Haddadi'yi kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu Valencia'da geçiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bedelsiz bir şekilde kiralanabilir.

27 Temmuz 2017, Perşembe 15:52 Yorum Yaz
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Beşiktaş gözünü Real Madrid ve Barcelona'dan ayrımıyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Adriano'yu Barcelona'dan çok cüzi bir miktara kadrosuna katmış, bu sezon da Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe'yi kapmıştı. Kara Kartal, şimdi yine gözünü Barça'dan bir futbolcuya dikti. 

Beşiktaş, geçen sezonu Valencia'da geçiren Munir El Haddadi'yi 1 yıllığına kiralamak istiyor. Katalanların ileri hattında Messi-Neymar-Suarez üçlüsünün forma giymesi nedeniyle ilk 11'de süre bulamayan 21'lik yıldız da bir sezon daha başka bir kulüpte kiralık oynamaya sıcak bakıyor. 
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FORVETTE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından kanat bölgesine futbolcu bakan Beşiktaş, Faslı futbolcuyu iki kenarda da oynatabilir. Zaman zaman santrfor bölgesinde de forma giyebilen Munir'in genç yaşına rağmen Barcelona ve Valencia'da çıktığı karşılaşmalarda, zorlu mücadelelere karşı epey tecrübesi bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, genç oyuncuların potansiyelini üst düzeye çıkarabilme özelliği göz önünde bulundurulduğunda, 21 yaşındaki futbolcunun transferinde üç tarafın da karlı çıkacağı öngörülüyor. 
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LA MASIA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbola Barcelona altyapısı La Masia'da başlayan 21 yaşındaki futbolcu, A takıma 2014-15 sezonunda yükseldi. O sezon Barcelona A takımında 16 kez forma giydi. 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sonraki sezonu yine Katalanlar'da geçiren Munir, 26 maçta 8 kez ağları sarstı, 7 kere de gol pası verdi. Geçtiğimiz sezon başı Valencia'ya bedelsiz olarak kiralanan Faslı yıldız, Yarasalar'da 39 mücadeleye çıkıp 8 gol, 3 asistle oynadı. Beşiktaş da geçen sezonu fırsat bilerek Munir'i bedelsiz olarak kiralamak için teklif yapacak. 

Kaynak: Akşam


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YORUMLAR

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Toplam 5 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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makaay34 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:51

hahahahahaha bu kim len :)))))))

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serkankr 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:35

Güleceğine göğsündeki armaya bak anlarsın

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ACSILATSON 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:23

Beşiktaş Munir konusunda Barcelona ile anlaştı oyuncunun yıllık ücreti aşamasında şu an...

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Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:33

Barcelona ;-) Neyse Besiktasin listesinde oldugunu dusunmuyor.

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HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:12

Sanmam orkan var aras var eğer aras kiralanacaksa ki son hazılık macında hiçbir varlık gösteremedi kiralanması yerinde olur ama barçanın dışarıya kiralayacagını sanmıyorum yine katalan bölgesınden bir takıma verirler kiralık

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