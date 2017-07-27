Barcelona-Manchester United maç sonucu:1-0 Avrupa’nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Barcelona, Manchester United’ı 1-0 yendi.

Bora Aslan

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nın ABD ayağında, İspanya temsilcisiile İngiltere’nintakımları karşı karşıya geldi.Katalan ekibi, adı Paris Saint-Germain ile anılan Neymar’ın 31. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Turan, ikinci yarıda oyuna girdi.Manchester United Teknik Direktörü, yeni transferlerden’e ilk yarıda,’ya ise 90 dakika şans verdi.2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.Turnuvaya, İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya’dan Barcelona, Real Madrid, Almanya’dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya’dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa’dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.AA