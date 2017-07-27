Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Barcelona-Manchester United maç sonucu:1-0

Avrupa’nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nda Barcelona, Manchester United’ı 1-0 yendi.

27 Temmuz 2017, Perşembe 11:03 Yorum Yaz
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Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nın ABD ayağında, İspanya temsilcisi Barcelona ile İngiltere’nin Manchester United takımları karşı karşıya geldi.
        
Katalan ekibi, adı Paris Saint-Germain ile anılan Neymar’ın 31. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Turan, ikinci yarıda oyuna girdi.
        
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni transferlerden Victor Lindelöf’e ilk yarıda, Romelu Lukaku’ya ise 90 dakika şans verdi.        

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
        
Turnuvaya, İngiltere’den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya’dan Barcelona, Real Madrid, Almanya’dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya’dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa’dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

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