Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Barcelona futbol okulu Beşiktaş antrenmanında

İspanya’da kamp yapan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, Marbella Futbol Merkezi’nde çalıştı.
        
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular; pas, top kontrolü, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. İdman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Barcelona Futbol Okulu öğrencileri antrenmanda
        
Beşiktaş’ın antrenmanını Barcelona Futbol Okulu öğrencileri de izledi. Antrenmanı takip eden minik futbolcular, çalışma sonrası, teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, siyah-beyazlılarla fotoğraf çektirdi.

4. hazırlık maçı bu akşam
        
Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçını İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile bu akşam yapacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.00’de Marbella Stadı’nda
 oynanacak.

AA

 
Beşiktaş

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