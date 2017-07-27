Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'nde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri'ye gelerek burada kurulması kararlaştırılan Fenerbahçe Üniversitesi'nin faal hale gelme sürecinin hızlandırılması için neler yapılabileceğini yerinde inceledi.

Yıldırım Kılıç

Bugün öğle saatlerinde Silivri'ye gelen Başkan AzizYıldırım, Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yıldırım'a Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Silivri Şubesi yöneticileri de eşlik etti. Yıldırım, Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile üniversite hazırlıklarını gözden geçirerek, binada incelemelerde bulunan Yıldırım Selimpaşa'da açılacak Fenerbahçe Üniversitesi'nin iki ayrı spor fakültesine ilişkin çalışmaların hızlandırılması için neler yapılabileceğini değerlendirdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ek binaları incelemek üzere Ağustos ayında yeniden Silivri'ye geleceğini belirtirken kendilerine gösterilen yakınlıktan ötürü teşekkür etti.Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluşuna ilişkin kanun, 24 Kasım 2016'da 29 bin 898 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Üniversite bünyesinde Spor, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri'nin yanı sıra Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak YÖK'e sunulan dosyada, ilk 3 yıl içinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve kulübün ihtisas alanı olan Spor Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile spor sağlığı açısından son derece önemli olan Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 5 yıl içinde de Hukuk Fakültesi ve Denizcilik Fakültesinin açılması planlandı. Üniversitenin 5 yıllık süre içerisinde; 6 bin öğrenciye eğitim ve öğretim vermesi hedeflendi.Silivri Belediyesi Fenerbahçe Üniversitesi'nin ilçede kurulması için Selimpaşa'da aralarında Sultan Abdülmecitin başhekimliğine kadar gelme başarısını gösteren Rum asıllı Dr. Sarandi Arhiyeni'nin o dönem Selimpaşa'da öğretmen okulu, kız yurdu olarak 1857-63 yıllarında yaptırdığı tarihi geçmişi mimari güzelliği olan 3 bina ve Alipaşa Mahallesinde 80 bin metrekare alan da 30 yıllığına tahsis etmişti.