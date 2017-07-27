Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Aykut Kocaman: Küçük bir avantaj elde ettik

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada küçük bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

27 Temmuz 2017, Perşembe 23:27 Yorum Yaz
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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada küçük bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Aykut Kocaman'ın maç sonu açıklamaları:

"Dünkü basın toplantısından farklı bir şey söylemeyeceğim. Küçük bir avantaj yakaladık. Geriye düşmemize rağmen doğru oynamaya çalışarak sonuca gittik. Aynı oyunumuzu ikinci yarıda da sürdürdük. Ancak son 15 dakikalık bölümde enerjimiz düştü. O yüzden maç bizim kalemize yakın oynandı. Alper, Josef, Hasan Ali Kaldırım çok iyiydi. Bütün oyuncularım doğruları yapma konusunda hevesliydi. Taraftara da teşekkür ediyorum bizi maç sonuna kadar desteklediler."
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YORUMLAR

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Toplam 4 Yorum

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0042 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:43

Sana inaniyoruz hocam birlikten kuvvet dogar takim oyunu ve taraftar destegi herseyi daha iyi noktalara getirecektir.

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exelance58 28 Temmuz 2017 Cuma 00:01

Sonuna kadar efsane ol hocaaa

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nejatto 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:56

Kocaman ADAM....

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sato1907sato 28 Temmuz 2017 Cuma 00:58

Hala hasan ali diyor adam yaaa

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