Aykut Kocaman: Küçük bir avantaj elde ettik Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada küçük bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Özgür Yedek

Teknik Direktörü, Sturm Graz maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada küçük bir avantaj yakaladıklarını söyledi."Dünkü basın toplantısından farklı bir şey söylemeyeceğim. Küçük bir avantaj yakaladık. Geriye düşmemize rağmen doğru oynamaya çalışarak sonuca gittik. Aynı oyunumuzu ikinci yarıda da sürdürdük. Ancak son 15 dakikalık bölümde enerjimiz düştü. O yüzden maç bizim kalemize yakın oynandı. Alper, Josef, Hasan Ali Kaldırım çok iyiydi. Bütün oyuncularım doğruları yapma konusunda hevesliydi. Taraftara da teşekkür ediyorum bizi maç sonuna kadar desteklediler."