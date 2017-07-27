Aykut Kocaman: Bireylerden çok takımı konuşmalıyız Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 2-1 kazandıkları Sturm Graz maçı sonrası konuştu.

Onur Güler

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.Uzun süre sonra Sarı-Lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçı 2-1 kazanan deneyimli hoca şöyle konuştu:"Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz. 80 dakika boyunca istediklerimizi çok iyi yaptık. Sonra enerji kaybı oldu. Bütün oyuncular doğruyu yapmak için uğraştılar. Önemli olan takım olmak. Hem bizim taraftarlarımız, hem de rakibimizin taraftarları çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdik. Yenilebilirdik, turu da kaybedebiliriz ama bireyleri konuşmaktan çok takımı konuşmalıyız. Takım olmalıyız.