Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Aykut Kocaman: Bireylerden çok takımı konuşmalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda 2-1 kazandıkları Sturm Graz maçı sonrası konuştu.

Yorum Yaz
A+ A-
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra Sarı-Lacivertli takımın başında çıktığı ilk maçı 2-1 kazanan deneyimli hoca şöyle konuştu:

"Küçük bir avantaj yakaladığımızı söyleyebiliriz. 80 dakika boyunca istediklerimizi çok iyi yaptık. Sonra enerji kaybı oldu. Bütün oyuncular doğruyu yapmak için uğraştılar. Önemli olan takım olmak. Hem bizim taraftarlarımız, hem de rakibimizin taraftarları çok iyiydi. Tebrik ediyorum. Rakibin savunma zaaflarını çok iyi değerlendirdik. Yenilebilirdik, turu da kaybedebiliriz ama bireyleri konuşmaktan çok takımı konuşmalıyız. Takım olmalıyız.



 
Fenerbahçe

Fenerbahçe Sezon İstatistikleri
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 