Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Avusturya'da Alper Potuk şov

Aykut Kocaman’ın gelişiyle performansı artan Alper Potuk, Sturm Graz maçının adamıydı. Başarılı futbolcu beraberlik golünü hazırladı, hücumdaki etkili futboluyla ayakta alkışlandı.

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Pereira ve Dick Advocaat dönemlerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve istikrarsız bir görüntü çizen Alper Potuk, 2017-2018 sezonuna damga vurmaya hazırlanıyor... Kamp döneminde çok formda olan, Aykut Kocaman’ın teknik adamlık görevine gelmesiyle adeta küllerinden doğan Alper, Sturm Graz deplasmanında şov yaptı. Hücumda çok etkili olan ve sürekli dikine oynayan başarılı futbolcu, 29. dakikada golün hazırlayıcısı oldu. Sağ kanattan müthiş bindiren, rakiplerini eksiltip topu içeri çeviren Alper, Maresic’in topu kendi filelerine göndermesini sağladı. Özellikle ilk yarında sağ taraftan bindiren ve rakibin bu kanadını ‘felç’ eden Alper, ikinci yarıda da çok etkiliydi.

Forvet arkasında oynadı

Merkezde Ozan Tufan-Josef ikilisinin önünde görev yapan Alper, Avusturya’daki maçta tartışmasız Fenerbahçe’nin en iyi ismiydi. Maç sonunda teknik direktör Aykut Kocaman’ın da özel olarak tebrik ettiği yıldız futbolcu, lige de çok etkili başlayacağının sinyalini verdi.

‘Özgüvenimiz yerine geldi’

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Alper Potuk, “Fiziksel olarak çok iyi hazırlandık. Aykut hocanın gelişi ile moralimiz ve özgüvenimiz yerine geldi. İlk resmi maçımızda galip geldik. Çok mutluyuz. Gol posisyonunda ise sağda bir verkaç yapmıştım orada Ahmethan boştu, topa ona atmak istedim ancak Maresic ayağını soktu ve golü kendi kalesine attı” dedi.
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(ÖZET) Sturm Graz - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2
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