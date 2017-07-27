Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Antalyaspor yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Hatem Ben Arfa...

Jeremy Menez ve Maicon transferleriyle dikkat çeken  Antalyaspor, ses getirecek bir transfere imza atmak için harekete geçti. Akdeniz ekibi Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

27 Temmuz 2017, Perşembe 16:30 Yorum Yaz
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10 numara arayan Antalyaspor'un,  bomba transfer için geri sayıma geçtiği kaydedildi.  

Antalyaspor'un, başkan Ali Şafak Öztürk'ün Radyospor'da yaptığı "Kombine satışını arttıracak transfer olacak" sözleri üzerine kolları sıvadığı ve dünyaca ünlü yıldızın transferi için çalışmalara başladığı öğrenildi. 

Antalyaspor'un, Paris Saint Germain'den ayrılması beklenen Hatem Ben Arfa'nın transferi için masaya oturduğu ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.
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PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki yıldıza 3 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

Antalyaspor'un, Paris Saint Germain'e transfer olan scout şefi Joao Luis Afonso dolayısıyla başkent ekibiyle iyi ilişkiler içinde olduğu ve bunun da transferde bir avantaj yarattığı vurgulandı.

Geçen sezonun başında Nice'ten transfer edilen Ben Arfa, 2016-17 sezonunda Paris Saint Germain formasıyla tüm kulvarlarda 32 kez maça çıktı.

Yıldız hücum oyuncusu, 32 maçta 4 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.
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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

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44istanbul2 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:30

Ya Antalyasporun harbiden cok iyi transfer ekibi var, yada tatilde olan oyunculari sahilde buluyorlar :)

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Asker06464 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:53

tabii tabii

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