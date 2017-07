Andre Castro: Fenerbahçe’nin bana ilgisi vardı Göztepe’nin yeni transferlerinden Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, Fenerbahçe’nin de kendisiyle ilgilendiğini ancak resmi bir transfer teklifinde bulunmadığını söyledi.

Yıldırım Kılıç

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Castro, şöyle konuştu:"Fenerbahçe’nin bana ilgisi vardı ama resmi, elle tutulur bir şey olmadı. Bana resmi teklif Göztepe’den geldi, Göztepe’nin beni gerçekten istediğini hissettim. Bu, benim için çok önemliydi. Hayatta her zaman istenildiğim ve mutlu olacağım yerde bulunmak isterim. Bunun da Göztepe olduğunu düşündüm. Fenerbahçe’den bu şekilde bir teklif söz konusu olmadı."Kasımpaşa’da çok güzel 4 yıl geçirdiğini dile getiren Portekizli futbolcu, Göztepe’ye transfer olma sebebini şöyle açıkladı:"Coşkulu taraftarı, Göztepe’ye gelmemin ana nedeni. Tüm futbolcular, coşkulu tribünlerin önünde top oynamak ister. Şu ana kadar aldığım duyumlar taraftarımızın muhteşem olduğu yönünde. Bu, beni çok motive ediyor. Kasımpaşa’ya da minnettarım. Oradaki 4 yılım da muhteşemdi ama artık benim için bir değişim zamanı geldiğini hissettim ve bir karar aldım. Göztepe’de olduğum için çok mutluyum. Umarım başarılı bir yıl geçiririz."Andre Castro, kulüplerin iyi altyapı organizasyonları sayesinde Portekiz’den çok sayıda yetenekli oyuncu çıktığını anlattı.Portekiz kulüplerinin tümünün altyapısında bir sistem görülebileceğinin altını çizen Castro, "Portekiz’de 10 yaşındaki bir çocuğa futbolun tüm temel prensipleri öğretiliyor, genç yaştaki futbolculara da nasıl profesyonel olacakları anlatılıyor. Portekiz’deki oyuncular çok yetenekliler ama aynı zamanda hepsi çok profesyoneller. Taktik olarak çok hızlı bir gelişim sağlıyorlar, oyunu çok iyi okuyorlar. Bu nedenle yurt dışına giden oyuncuların çok başarılı olduğunu görürsünüz." ifadelerini kullandı.Süper Lig’in Avrupa’nın önemli liglerinden biri olduğunu vurgulayan Portekizli futbolcu, "Portekiz’den Türkiye’ye gelmek isteyen çok sayıda oyuncu var çünkü Türkiye ligi, her sene kendini geliştiriyor. Ben de burada olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.Türkiye’de çok yetenekli futbolcularla birlikte oynadığını aktaran Castro, "Babel ve Donk, muhteşem futbolculardı. Bunların arasında Scarione biraz farklıydı çünkü hiç beklemediğiniz anlarda, inanılmaz işler yapardı. Babel, Donk ve Scarione, Türkiye’de birlikte oynadığım en iyi futbolculardı." değerlendirmesinde bulundu.Andre Castro, saha içinde en çok devamlılığına güvendiğini söyleyerek, "Her maçta elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. Tabii ki her zaman aynı performansı gösteremem ama o maçın gerektirdiklerini analiz ederim ve gerekeni de yaparım." ifadelerini kullandı.