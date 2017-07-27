Adana Demirspor, Grbiç ile görüşmelerini sürdürüyor TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, geçen sezon kiralık oynayan Petar Grbiç ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Yıldırım Kılıç

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun ulusal lisans için kulüplere yardımcı olmak adına süreci 20 Eylül 2017 tarihine uzattığını belirterek, "Adana Demirspor Kulübü olarak ben ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımın yoğun gayretleri sonucunda 23 futbolcunun 22’sinden kamuoyunda izin belgesi olarak lanse edilen muvafakatnameyi almış bulunuyoruz. Petar Grbiç ile de görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen süreçte bu oyuncuyla da sorunumuzu çözüp Adana Demirspor olarak ulusal lisansı almış olacağız“ dedi.