Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Adana Demirspor, Grbiç ile görüşmelerini sürdürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, geçen sezon kiralık oynayan Petar Grbiç ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun ulusal lisans için kulüplere yardımcı olmak adına süreci 20 Eylül 2017 tarihine uzattığını belirterek, "Adana Demirspor Kulübü olarak ben ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımın yoğun gayretleri sonucunda 23 futbolcunun 22’sinden kamuoyunda izin belgesi olarak lanse edilen muvafakatnameyi almış bulunuyoruz. Petar Grbiç ile de görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen süreçte bu oyuncuyla da sorunumuzu çözüp Adana Demirspor olarak ulusal lisansı almış olacağız“ dedi.

İHA
Adana Demirspor

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