Açılışta geliyorlar Trabzonspor uzun süredir kardosuna katmak istediği Burak Yılmaz ve Serdar Taşçı ile her konuda anlaştı. Yönetimin amacı, iki yıldıza Ağustos başında oynanacak açılış maçında Bordo-Mavili formayı giydirmek...

Onur Güler

Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor. Karadeniz Fırtınası uzun süredir peşinden koştuğu Burak Yılmaz ve Serdar Taşçı ile her konuda anlaşma sağladı, iş resmi sözleşmelerin imzalanmasına kaldı. Bordo-Mavili yönetimin, iki futbolcuyu ilk kez Medical Park’ta oynanacak olan açılış maçında taraftarının karşısına çıkarmak istediği kaydedildi. Ancak ağustos’un ilk haftasında oynananması planlanan mücedele rakibin kim olacağı henüz netleşmedi. Birçok Avrupa kulübü ile görüşen Trabzonspor’un evinde kiminle karşılaşacağını kısa zaman içerisinde açıklaması bekleniyor.Bordo-Mavililer, uzun süredir kadroya katmak istedikleri Serdar Taşçı ile yıllık 2 milyon Euro (8 milyon TL) karşılığında el sıkıştı. 30 yaşındaki stoper ile üç yıllık kontrat imzalanması beklenirken, oyuncunun kulübü Spartak Moskova’ya da 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Ersun Yanal’ın kesinlikle takımda görmek istediği tecrübeli futbolcu, geçen sezon Rus ekibiyle 19 maça çıkmıştı. Burak Yılmaz içinse Çin ekibi Beijing Guoan ile 4 milyon Euro’luk (16 milyon TL) bonservis bedelinde anlaşan Karadeniz ekibi, golcü oyuncuyla sözleşme şartlarını daha sonra görüşeceği öğrenildi.