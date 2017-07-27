Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Aboubakar'da flaş gelişme! Marsilya Gomis'in yerine alıyor...

Beşiktaş'ın kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar'a talip çıktı. Gomis'i Galatasaray'a gönderen Marsilya'nın, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi. Porto da Aboubakar'a yeni sözleşme teklifinde bulundu.

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Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için Porto'nun sürpriz bir planı var. Portekiz basnında yer alan haberlere göre; Porto Vincent Aboubakar'a yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Aboubakar'ı kadroda istemeyen teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun aksine, yeni teknik direktör Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu golcüyü kadrosunda tutmak istediği vurgulandı.
 
Porto ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin uzatılması ile birlikte maaşında da yaptırıma gidileceği ve uzun vadeli kontratla daha düşük bir maaş verileceği kaydedildi.  Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 19 gol attı.
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MARSİLYA DA ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE
 
Öte yandan Carlos Bacca transferini bitirmeye çalışan Marsilya'nın, alternatif olarak da Aboubakar'ı belirlediği kaydedildi. Fransız ekibinin, Carlos Bacca için Milan ile 15 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşmış, ancak oyuncu ile görüşmelerinde küçük pürüzlerle karşılaşmıştı.
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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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clearfix
HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:15

Bak buraya yazıyorum bunca dedikodu gelir geçer ama günün sonunda abuobakar BEŞİKTAŞA gelir gerisi boş dedikodu sadece

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