Aboubakar'da flaş gelişme! Marsilya Gomis'in yerine alıyor...

Porto ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin uzatılması ile birlikte maaşında da yaptırıma gidileceği ve uzun vadeli kontratla daha düşük bir maaş verileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 19 gol attı.
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MARSİLYA DA ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE
Öte yandan Carlos Bacca transferini bitirmeye çalışan Marsilya'nın, alternatif olarak da Aboubakar'ı belirlediği kaydedildi. Fransız ekibinin, Carlos Bacca için Milan ile 15 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşmış, ancak oyuncu ile görüşmelerinde küçük pürüzlerle karşılaşmıştı.
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