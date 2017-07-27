Aboubakar'da flaş gelişme! Marsilya Gomis'in yerine alıyor... Beşiktaş'ın kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar'a talip çıktı. Gomis'i Galatasaray'a gönderen Marsilya'nın, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi. Porto da Aboubakar'a yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Vincent Aboubakar için Porto'nun sürpriz bir planı var. Portekiz basnında yer alan haberlere göre; Porto Vincent Aboubakar'a yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Aboubakar'ı kadroda istemeyen teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun aksine, yeni teknik direktör Sergio Conceiçao'nun Kamerunlu golcüyü kadrosunda tutmak istediği vurgulandı.



Porto ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin uzatılması ile birlikte maaşında da yaptırıma gidileceği ve uzun vadeli kontratla daha düşük bir maaş verileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 19 gol attı.

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MARSİLYA DA ABOUBAKAR'IN PEŞİNDE



Öte yandan Carlos Bacca transferini bitirmeye çalışan Marsilya'nın, alternatif olarak da Aboubakar'ı belirlediği kaydedildi. Fransız ekibinin, Carlos Bacca için Milan ile 15 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşmış, ancak oyuncu ile görüşmelerinde küçük pürüzlerle karşılaşmıştı.

İlişkili Haber Barcelona'nın yıldızı Munir El Haddadi Beşiktaş yolunda! Erdem Bayramiç Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyeniçin'nun sürpriz bir planı var. Portekiz basnında yer alan haberlere göre; Porto Vincent Aboubakar'a yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Aboubakar'ı kadroda istemeyen teknik direktör'nun aksine, yeni teknik direktör'nun Kamerunlu golcüyü kadrosunda tutmak istediği vurgulandı.Porto ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinin uzatılması ile birlikte maaşında da yaptırıma gidileceği ve uzun vadeli kontratla daha düşük bir maaş verileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 38 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 19 gol attı.Öte yandantransferini bitirmeye çalışan'nın, alternatif olarak da Aboubakar'ı belirlediği kaydedildi. Fransız ekibinin, Carlos Bacca içinile 15 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşmış, ancak oyuncu ile görüşmelerinde küçük pürüzlerle karşılaşmıştı.