Yeni Malatya, Cissokho'yu bekliyor Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Cissokho, kulübü ile sorun çözüldükten sonra takıma katılacak" dedi.

Onur Güler

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transfer çalışmaları ile ilgi olarak, "Aly Cissokho transferinde kulübüyle yaşadığımız küçük bir sorun vardı. Bu sorun çözülür çözülmez bu futbolcu aramıza katılacak" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, günü tek antrenmanla geçirdi. Tam kadro çalışan sarı-siyahlılar, antrenmanı yenileme ve koşu çalışmasıyla tamamladı. Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında futbolcularının sergilediği performanstan memnun kaldığı belirtilen Teknik Direktör Sağlam’ın yapılan çalışmada bazı oyuncularla yakından ilgilendiği görüldü.Kamp ve transfer çalışmalarıyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Sportif Direktörü Ali Ravcı, her geçen gün daha iyi duruma geldiklerini belirtti. Kampta yavaş yavaş fiziksel durum olarak istenilen düzeye geldiklerini kaydeden Ravcı, “Güzel bir ortamda, oldukça verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncuların da takıma kısa sürede alıştıklarını görüyoruz. Özellikle oynadığımız son iki hazırlık maçında saha içerisinde takım olgusunu yakalamaya başlamış bir ekip vardı. Ertuğrul hocamız ayakları yere sağlam basan ve modern futbolun gereksinimlerini yerine getiren bir takım oluşturma çabasında. İnşallah sezon başladığında izleyenlere keyif veren bir takım durumuna gelmiş oluruz" şeklinde konuştu.Transferde de önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Ravcı, "Aly Cissokho transferinde kulübüyle yaşadığımız küçük bir sorun vardı. Bu sorun çözülür çözülmez bu futbolcu aramıza katılacak. Yine almayı planladığımız kaliteli 5 isim için de görüşmelerimiz sürüyor. 4 Ağustos’taki TSYD Kupası’na kadar ideal kadromuzu şekillendirmek istiyoruz” diye konuştu.