Yeni Bakan’a mektup... TFF Yönetimi’nden istifa eden Yaşar Aşçıoğlu, yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a çağrıda bulundu. Aşçıoğlu, Yıldırım Demirören’i yine çok sert bir dille eleştirirken, kendisiyle yola devam edilmemesi gerektiğini savundu

Yıldırım Kılıç

Her yaptığı açıklamayla olay yaratan Yaşar Aşçıoğlu, bu kez yeni Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a seslendi. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi’nden istifa eden Aşçıoğlu, yine TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e yüklendi. Aşçıoğlu, Demirören’in mevcut koltukta oturmaması gerektiğine dikkat çekerken, şu ifadeleri kullandı: “TFF’de futbolu yönetmek gibi bir tasası, futbola katmadeğer sunmak gibi bir misyonu, futbolu geliştirmek gibi bir duygusu, gençlere örnek olmak gibi bir duruşu, futbolu ve sporu sevdirmek gibi heyecanı, hakkaniyeti ile örnek olmak gibi bir tutumu, Türk futbolunu dış dünyaya taşımak gibi bir vizyonu, TFF’deki kadrolarla kulüplerimize örnek olmak gibi bir misyonu olmayan, sadece makamda durabilmek için her türlü tavizi veren, futbolu katleden, hiçbir başarıya imza atmamış, şampiyonluk kupalarını tepki alırım diye kendi takımına vermekten bile korkan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’na sahibiz.”“TFF’yi, sadece maaşlı adamlarını doldurduğu PFDK ve Tahkim Kurulları aracılığıyla ceza kesen bir kurum haline dönüştüren, sıkıştığı zaman yaptırmak istediği konuları ‘yukarının talimatı’ diyerek savuşturan, sadece dostları ve ahbapları ile güzel havalı keyifli zaman geçirmek için makam kullanan, yönetimdeki bazı kişilere ulufe dağıtan; araba şoför tahsisi yapan, milli maçlardaki misafirleri protokolde oturtarak kendi ticari ilişkilerinde kullanacağı kişileri seçen, nereden baksanız başarısızlıklarla dolu, Türk futboluna hiçbir katkısı olmayacak biri ile yeni Spor Bakanı ve hayatını spora adamış bir spor adamı olarak yola devam etmeyi düşünüyor musunuz!”