Ümit Bekmezci'nin İstanbul at yarış tahminleri İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı ünlü menajer Ümit Bekmezci günün programını değerlendirdi.

Yetenekli tay CORCOVADO şanslı

Yakup Çınar

26 Temmuz Çarşamba. Fanatik Hipodrom yazarı ünlü menajergünün programını değerlendirdi.Formunda önemli gelişmeler görülen Babaural, denk rakipler yanında ilk şans verdiğim isimdir. Kısa ara sonrası noksansız hazırlanan Sinanlı, dinçlikle ikinci şans verdiğim isimdir. İyi durumdaki Mavra seri stiliyle çıktığı gibi bitirebilir. Moskovaateşi ve Golden King ikilisi sürpriz.Sabah idmanlarında çok beğendiğim Voli, denk rakiplerinin yanında sessizliğini bozabilir. Yine iyi durumdaki Drejan ikinci şans verdiğim isimdir. Padrino tek startında kazandığı sentetik pistte yine üst sıraları zorlar. San Marino ve Maysapera ikilisi sürpriz.Aracı Ekürisi'nin ümit veren taylarından biri olan Corcovado, artan form ve tecrübesiyle adını birinciliğe yazdıracaktır.Şampiyon kısrak Tatvan İncisi yarışın yavaş tempoda geçecek olmasından etkilenmez ise süper formuyla birinciliğin en güçlü adayı olur. Pazar gününden çok moralli klas pilotuyla Mi Bombon tek ve ciddi rakibidir.Her geçen gün iyi duruma gelen Borantay, denk rakipler yanında birinciliğin en güçlü adayıdır. Kris Angel ve Churchill Fire kilisi rakipleridir.Gezegen, Turbocu, Atombombası ve Fordta Tek imkanlar ölçüsünde şans verdiğim isimlerdir. İyi bir gün ve bol şanslar dileğiye....2-6-4-5-13-6-1-2-82-43-2-16-2-7-3