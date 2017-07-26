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TÜBAD Turnuvası'nda devler sahne alacak

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda devler sahne alacak. Geride kalan sezonda Euroleague finalisti Olimpiakos'un da katılacağı turnuvaya Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol, Eurocup ekiplerinden de Galatasaray Odeabank'da katılım gösterecek.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 19:50 Yorum Yaz
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Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'nda devler sahne alacak. Geride kalan sezonda Euroleague finalisti Olimpiakos'un da katılacağı turnuvaya Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol, Eurocup ekiplerinden de Galatasaray Odeabank'da katılım gösterecek. TÜBAD Turnuvası 28-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da oynanacak.

Basketbolun kalbi, 28-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da atacak, devler Tahincioğlu Basketbol Ligi öncesi son hazırlıklarını TÜBAD Turnuvası’nda yapacak. Bu sene 11.si gerçekleşecek Geleneksel Turnuvaya, ülkemizden Beşiktaş Sompo Japan , Galatasaray Odeabank ve Gaziantep Basketbol katılırken, Euroleague ekiplerinden Yunan Olimpiakos da dev organizasyonda sahne alacak.

Sinan Erdem ev sahipliği yapacak

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Beşiktaş Sompo Japan ile Gaziantep Basketbol, Eurocup ekiplerinden de Galatasaray Odeabank’ın yanı sıra Euroleague’in son finalisti Olimpiakos’un yeni sezon öncesi en ciddi provalarına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Fikstürü daha sonra açıklanacak TÜBAD Turnuvası’nda 28 Eylül’de karşı karşıya gelecek ekiplerin galipleri 30 Eylül’de şampiyonluk, mağlup olanlar ise aynı gün 3.’lük için kapışacak.

 
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