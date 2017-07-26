Transferde sıra onda! Defansa Miranda... Beşiktaş, Marcelo'yu Lyon'a gönderdikten sonra savunmasına takviye yapmak için forvet transferini tamamlayamayı bekliyor. Mangala'nın şartlarının ağır olması üzerine Kartal, Inter'de forma giyen Miranda'ya yönelecek.

Marcelo'yu Lyon'a göndermesiyle o bölge için takviye yapmayı planlıyor. Real Madrid'den transfer ettiği Pepe'nin yanına partner arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın 1 numaralı adayı Eliaquim Mangala'ydı. Ancak Fransız stoperin şartlarının ağır ve taliplerinin çok olması yönetimin bu transferden vazgeçmesine neden oldu.



Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasına Inter'ın 32 yaşındaki Brezilyalısı Joao Miranda'yı koydukları öğrenildi. Yönetimin, golcü sorununu çözdükten sonra tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacağı ve maliyet araştırması yapacağı bildirildi.



Kaynak: Sabah

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Ayşenur Afyon Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kartal,'yu Lyon'a göndermesiyle o bölge için takviye yapmayı planlıyor.'den transfer ettiği'nin yanına partner arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın 1 numaralı adayı'ydı. Ancak Fransız stoperin şartlarının ağır ve taliplerinin çok olması yönetimin bu transferden vazgeçmesine neden oldu.Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasına Inter'ın 32 yaşındaki Brezilyalısı'yı koydukları öğrenildi. Yönetimin, golcü sorununu çözdükten sonra tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacağı ve maliyet araştırması yapacağı bildirildi.Kaynak: Sabah

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