Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Transferde sıra onda! Defansa Miranda...

Beşiktaş, Marcelo'yu Lyon'a gönderdikten sonra savunmasına takviye yapmak için forvet transferini tamamlayamayı bekliyor. Mangala'nın şartlarının ağır olması üzerine Kartal, Inter'de forma giyen Miranda'ya yönelecek.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 12:57 Yorum Yaz
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kartal, Marcelo'yu Lyon'a göndermesiyle o bölge için takviye yapmayı planlıyor. Real Madrid'den transfer ettiği Pepe'nin yanına partner arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın 1 numaralı adayı Eliaquim Mangala'ydı. Ancak Fransız stoperin şartlarının ağır ve taliplerinin çok olması yönetimin bu transferden vazgeçmesine neden oldu.

Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasına Inter'ın 32 yaşındaki Brezilyalısı Joao Miranda'yı koydukları öğrenildi. Yönetimin, golcü sorununu çözdükten sonra tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacağı ve maliyet araştırması yapacağı bildirildi.

Kaynak: Sabah
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YORUMLAR

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Toplam 5 Yorum

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13thfriday 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:30

YAVAŞŞŞŞŞŞ....

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mektebimulkiyeli_gsUA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:49

iyi futbolcu marcelodan daha iyi alırsanız iyi transfer olur .

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ferdi84 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:36

Yönelecek değil , artık çoktan yönelmiş olması lazımdı.

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Furkan_74 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:21

İnter bırakır mı bilemiyorum.Ancak gelirse defans yaşlı olur.Adriano Pepe Gökhan bir de Miranda olursa ... Ancak iyi mi iyi kabul edelim

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bjkboy19033 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:47

helal gsli

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