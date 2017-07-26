Trabzonspor-MSK Zilina: 4-3 Trabzonspor Slovakya’daki 4’üncü hazırlık maçında Slovakya 1’inci Lig ekibi MSK Zilina’yı 4-3 mağlup etti.

Özgür Yedek

Trabzonspor Slovakya’daki 4’üncü hazırlık maçında Slovakya 1’inci Lig ekibi MSK Zilina’yı 4-3 mağlup etti.Trabzonspor’un gollerini 30’uncu dakikada Kucka, 45’te penaltıdan Uğur, 64’te Bongonda ve 81’inci dakikada Okay atarken, rakip takımın golleri 23 ve 59’da Polievka, 49’uncu dakikada Vallo kaydetti.23’üncü dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Polievka’nın vuruşunda Okay’a da temas eden top ağlarla buluştu: 0-1.30’uncu dakikada Yusuf’un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Kucka, ayağının dışıyla topu ağlara gönderdi: 1-145’inci dakikada Olcay’ın ara pasıyla bir anda savunmanın arkasına sarkan Castillo, kaleciden sıyrılmak isterken onun müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Uğur, plase bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 2-1.48’nci dakikada Okay savunmada topu uzaklaştırmak isterken Kritian Vallo’ya çarparak top ağlara gitti: 2-2.59’uncu dakikada Polievka’nın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.64’üncü dakikada Onazi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bongonda, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-3.81’inci dakikada Onazi’nin sağdan ortaladığı topu ceza sahası içerisinde kontrol ettikten sonra plase bir vuruşla ağlara gönderdi:4-3.Karşılaşma 4-3 Trabzonspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.RAMİL HASRET GİDERDİTrabzonspor’un geçen sezonun devre arasında Zilina’ya 1.5 yıllığına kiraladığı Ramil Sheidaev hazırlık maçı öncesi eski takım arkadaşları ve teknik heyetle hasret giderdi.TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADITrabzonspor taraftarları Zilina ile oynanan hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Az sayıdaki Zilina taraftarıyla birlikte maçı izleyen taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çekilme imkanı buldu.VITTEK TE MAÇI İZLEDİBordo-mavili takımın eski Slovak oyuncularından Vittek de maçı izlemeye geldi. Maç öncesinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile görüşen Vittek, Trabzonspor’u uzun zamandır takip ettiğini söyledi.YUSUF ERDOĞAN 3 MAÇ SONRATrabzonspor’dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Slovakya kampındaki ilk üç hazırlık maçında forma giymemişti. Yusuf Erdoğan, Zilina maçının 77'nci dakikasında ise Kucka’nın yerine oyuna dahil oldu.ABDÜLKADİR VE BATUHAN İLK KEZTrabzonspor’da sakatlığı yeni düzelen Abdülkadir Ömür ile vize işlemleri nedeniyle Slovakya kampına geç dahil olan Hasan Batuhan Artaslan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynan hazırlık maçlarında ilk kez Zilina karşısında forma giydi.USTA SERDAR İÇİN RUSYA’DATransfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da Başkan Muharrem Usta’nın Spartak Moskovalı Serdar Taşçı için Rusya’ya gittiği, deneyimli savunma oyuncusunun transferini olumlu sonuçlandırmak için son görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.