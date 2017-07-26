TFF 2. ve 3. Lig fikstürleri çekildi

TFF 2 ve 3. Lig'de 2017-2018 sezonunun fikstürü çekildi. 2. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.
- İlk hafta programı
TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer
Tuzlaspor-İnegölspor
Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor
Sivas Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor
Mersin İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler
Tokatspor-Afjet Afyonspor
Hatayspor-Kastamonuspor 1966
Bucaspor-Keçiörengücü
Beyaz Grup:
Silivrispor-Bandırmaspor
Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor
Fethiyespor-Hacettepe
Sakaryaspor-Karşıyaka
Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor
Fatih Karagümrük-Gümüşhanespor
Altay-Zonguldak Kömürspor
Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor
Niğde Belediyespor-Şanlıurfaspor
- Statü
TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak. Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.
TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi de yapıldı.
TFF 3. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.
3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
1. Grup
Yeni Altındağ Belediyespor-Ofspor
Düzcespor-Halide Edip Adıvarspor
Erzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare
Dardanelspor-Erbaaspor
Orhangazi Belediyespor-Bergama Belediyespor
Kemerspor 2003-Kozan Belediyespor
Yomraspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor
Bayrampaşa-Batman Petrolspor
12 Bingölspor-Çatalcaspor
2. Grup
1461 Trabzon-Kırıkhanspor
Diyarbekirspor-Anadolu Bağcılarspor
Tire 1922-Anagold 24 Erzincanspor
Turgutluspor-Yeşil Bursa
Gölcükspor-Yeni Orduspor
Kasımpaşa Erokspor-Muğlaspor
Darıca Gençlerbirliği-Ergene Velimeşespor
Kayseri Erciyesspor-Pazarspor
Van Büyükşehir Belediyespor-Ankara Demirspor
3. Grup
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923
Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurdu
Sultanbeyli Belediyespor-Kocaelispor
Tekirdağspor-Arsinspor
Ankara Adliyespor-Payasspor
Büyükçekmece Tepecikspor-Çorum Belediyespor
Karacabey Birlikspor-Elaziz Belediyespor
Kızılcabölükspor-Cizrespor
Osmaniyespor-Düzyurtspor
- Statü
TFF 3. Lig'de müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.
Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.
Müsabakalar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.