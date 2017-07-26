TFF 2. ve 3. Lig fikstürleri çekildi TFF 2 ve 3. Lig'de 2017-2018 sezonunun fikstürü çekildi. 2. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.

Yakup Çınar

çekildi. 2. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:Etimesgut Belediyespor-EyüpsporBodrum Belediyesi Bodrumspor-SarıyerTuzlaspor-İnegölsporMenemen Belediyespor-Kocaeli BirliksporSivas Belediyespor-Sancaktepe BelediyesporMersin İdmanyurdu-Amed Sportif FaaliyetlerTokatspor-Afjet AfyonsporHatayspor-Kastamonuspor 1966Bucaspor-KeçiörengücüSilivrispor-BandırmasporKırklarelispor-BUGSAŞ SporFethiyespor-HacettepeSakaryaspor-KarşıyakaKonya Anadolu Selçukspor-PendiksporFatih Karagümrük-GümüşhanesporAltay-Zonguldak KömürsporNazilli Belediyespor-KahramanmaraşsporNiğde Belediyespor-ŞanlıurfasporTFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar TFF 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak. Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.TFF 3. Lig'de yeni sezon 26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 17 Aralık Pazar günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 20 Ocak 2018'de ikinci yarı başlayacak ve normal sezonun son maçları 5 Mayıs 2018'de yapılacak.3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:Yeni Altındağ Belediyespor-OfsporDüzcespor-Halide Edip AdıvarsporErzin Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdareDardanelspor-ErbaasporOrhangazi Belediyespor-Bergama BelediyesporKemerspor 2003-Kozan BelediyesporYomraspor-Manisa Büyükşehir BelediyesporBayrampaşa-Batman Petrolspor12 Bingölspor-Çatalcaspor1461 Trabzon-KırıkhansporDiyarbekirspor-Anadolu BağcılarsporTire 1922-Anagold 24 ErzincansporTurgutluspor-Yeşil BursaGölcükspor-Yeni OrdusporKasımpaşa Erokspor-MuğlasporDarıca Gençlerbirliği-Ergene VelimeşesporKayseri Erciyesspor-PazarsporVan Büyükşehir Belediyespor-Ankara DemirsporŞanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Aydınspor 1923Utaş Uşakspor-Tarsus İdmanyurduSultanbeyli Belediyespor-KocaelisporTekirdağspor-ArsinsporAnkara Adliyespor-PayassporBüyükçekmece Tepecikspor-Çorum BelediyesporKaracabey Birlikspor-Elaziz BelediyesporKızılcabölükspor-CizresporOsmaniyespor-DüzyurtsporTFF 3. Lig'de müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.Çift devreli lig müsabakaları sonunda gruplarında 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 9 takım Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.Müsabakalar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar doğrudan TFF 2. Lig'e yükselecek. Gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 ekibin belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.