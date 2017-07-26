Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Terim'in yerine kim gelecek? Şenol Güneş iddiası!

Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Kulislerde konuşulan isimlerin arasında Şenol Güneş de var...

26 Temmuz 2017, Çarşamba 17:28 Yorum Yaz
A+ A-
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevini bırakmasının ardından, ay-yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Milli takıma 3 maçlık Şenol Güneş'e teklif götürüldüğü iddia ediliyor.

ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF'nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor. Öte yandan Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu'nun isimleri alternatif olarak zikrediliyor.

(Hürriyet)

İlişkili Haber

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fatih Terim...


İlişkili Haber

Son dakika: Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı




x

YORUMLAR

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

clearfix
dogalatasaray 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:04

BJKli arkadaslar, hatirlar misiniz bilmem ama birkac sene oncede aynisi Galatasaray'a yapiliyordu. sanki hoca yokmus gibi ozaman basarili sonuclar alan GS'in hocasina sardilar. Simdide BJK'a yapiliyor! ayip denen birsey vardir ya. hoca mi kalmadi mi????

clearfix
Endi2000 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:16

En uygun adaydır derhal göreve getirilmelidir.

TÜM YORUMLAR

clearfix
ebuvet 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:58

şampiyonlar ligini domine ederken? domine etmenin anlamını bilmiyorsun sanırım :))

clearfix
omur1974 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:01

Yılmaz Vural çok tecrübeli bir teknik direktör onu getirin

clearfix
KarrraKartal 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:23

Gs şampiyonlar ligini domine ederken mi? Ne diyo la bu?

clearfix
KarrraKartal 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:54

Endi2000, öbür sayfada "Fatih Terim ne olur yuvana geri dön" diye yalvarıp, burada "Şenol Güneş en doğru adamdır, derhal göreve getirmeli" diye yazman, BEŞİKTAŞ'tan ne kadar korktuğunuzun ve acizliğin belirtisidir. Ama korkma, çünkü korkunun ecele faydası yoktur.

clearfix
ForzaKanarya1907 26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:18

Hernekadar çakma filozof olsa da hem zaman söyledim ve yine söylüyorum Türkiye'nin en iyi yerli teknik direktörü ve şuanda da ülkenin en iyi teknik adamıdır Şenol Güneş ve öncelikle kendisi ister sonra kürünü izin verir TFF de görev verirse Millî Takımımız ve de Türk futboluna 'güneş artırabilir'. Fakat hem kulüp hem de Millî Takımımızı birlikte çalıştıratılmak oldukça zor ve büyük sorumluluk gerektirir ve bunu da kendisi ve kulübü kabul eder mi bilemiyorum keza kulübünün başkanı istemediğini açıkça söylüyor ve daha önce Aziz Yıldırım'da hatırlarsanız Ataman'ın hem GS hem de basketbol Millî takımımızı çalıştırdığı dönemde böyle bir durumu uygun bulmadığını daha önce söylemişti. Ha ben şahsen ne Aziz Yıldırım'a ne de Orman'a katılmıyorum çünkü millî takımın rengi OLMAZ!..

clearfix
Devir_besiktas_devri 27 Temmuz 2017 Perşembe 01:46

Renkliler korkuyor Besiktas tan! En iyi hoca bizde en iyi yonetim bizde renkliler dagilmamizi cok istiyor :-)) Daha dune kadar hocaya camur atanlarin yorumlarina bak hahahahahahahahahahahahahaha!!

clearfix
KarrraKartal 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:51

Aynen, düne kadar Şenol Güneş oturmuş takımın başına gelip şampiyon oldu diyordu renkliler şimdi olmayacak dua'ya amin diyorlar.

Tüm Yorumları Göster

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 