Terim'in yerine kim gelecek? Şenol Güneş iddiası! Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Kulislerde konuşulan isimlerin arasında Şenol Güneş de var...

Fatih Terim'in görevini bırakmasının ardından, ay-yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.



Milli takıma 3 maçlık Şenol Güneş'e teklif götürüldüğü iddia ediliyor.



ŞENOL GÜNEŞ SÜRPRİZİ



Beşiktaş'ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF'nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor. Öte yandan Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu'nun isimleri alternatif olarak zikrediliyor.



(Hürriyet)



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​ Ayşenur Afyon Türkiye Futbol Direktörü'in görevini bırakmasının ardından, ay-yıldızlı takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Takımın başına tecrübeli ve Türk futbolunu iyi tanıyan bir ismi geçirmeyi planlayan TFF yönetiminin üç teknik adamın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.Beşiktaş'ı üst üste 2 sezon şampiyon yapan Şenol Güneş, milli takımın başına geçirilmesi düşünülen adayların başında geliyor. Milli takım tarihinde Dünya Kupası'nda en büyük başarıyı elde eden Güneş, milli takım tecrübesi baz alındığında TFF'nin en çok istekli olduğu isimlerin başında geliyor. Öte yandan Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu'nun isimleri alternatif olarak zikrediliyor.