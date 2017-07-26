Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada sezonun ilk yarısının kalan 14 haftasına ilişkin program ise UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek temsilcilerimizin fikstürü belirlendikten sonra ilan edileceği belirtildi.

Ligin açılış maçı 11 Ağustos Cuma saat 21:45'te Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak. İlk hafta Göztepe-Fenerbahçe maçı 12 Ağustos Cumartesi 21:45, Trabzonspor-A.Konyaspor maçı 13 Ağustos Pazar saat 20:00'de ve Galatasaray-Kayserispor maçı 14 Ağustos Pazartesi 21:45'te oynanacak.

İşte Süper Lig'in ilk 3 haftalık programı:
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