Son dakika: Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonucunda karşılıklı olarak anlaşma sağlandı ve Fatih Terim görevini bıraktı. Fatih Terim'in ardından bazı isimler de istifalarını sundu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı. Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi.



TFF'den açıklama:



Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.



Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.



Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, A Milli Takım'daki üçüncü dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Direktörlüğünün yanı sıra A Milli Takım'ın başında bulunan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üç dönem görev yaptı.

A Milli Takım, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 135 maçta biri hükmen olmak üzere 70 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 68 resmi ve 67 özel maçta 33 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu. Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 205 gol atan milliler, kalesinde ise 139 gol gördü.

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Üçüncü dönem



A Milli Takım, Fatih Terim'in üçüncü döneminde 43 maça çıktı. Ay-yıldızlı takım bu dönemdeki maçlardan, birini hükmen olmak üzere 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı.

Milliler, 23'ü resmi, 20'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 69 gol atıp, 38 gol yedi.



Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 8 maçta gol yollarında suskun kalırken, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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Özgür Yedek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ileFutbol Direktörü, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı. Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi.Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz. İlişkili Haber Terim'in yerine kim gelecek? Şenol Güneş iddiası! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, A Milli Takım'daki üçüncü dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Direktörlüğünün yanı sıra A Milli Takım'ın başında bulunan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üç dönem görev yaptı.A Milli Takım, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 135 maçta biri hükmen olmak üzere 70 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 68 resmi ve 67 özel maçta 33 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu. Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 205 gol atan milliler, kalesinde ise 139 gol gördü.A Milli Takım, Fatih Terim'in üçüncü döneminde 43 maça çıktı. Ay-yıldızlı takım bu dönemdeki maçlardan, birini hükmen olmak üzere 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı.Milliler, 23'ü resmi, 20'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 69 gol atıp, 38 gol yedi.Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 8 maçta gol yollarında suskun kalırken, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.