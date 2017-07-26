Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
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Son dakika: Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşme sonucunda karşılıklı olarak anlaşma sağlandı ve Fatih Terim görevini bıraktı. Fatih Terim'in ardından bazı isimler de istifalarını sundu.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 21:02 Yorum Yaz
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Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı. Terim'in federasyon ile anlaşarak milli takımı bıraktığı öğrenildi.

TFF'den açıklama:

Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, A Milli Takım'daki üçüncü dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Direktörlüğünün yanı sıra A Milli Takım'ın başında bulunan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üç dönem görev yaptı.
A Milli Takım, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 135 maçta biri hükmen olmak üzere 70 galibiyet aldı. Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği 68 resmi ve 67 özel maçta 33 kez berabere kaldı, 32 kez de mağlup oldu. Terim yönetiminde, 3'ü Yunanistan karşısındaki hükmen galibiyetten doğan 205 gol atan milliler, kalesinde ise 139 gol gördü.
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Üçüncü dönem

A Milli Takım, Fatih Terim'in üçüncü döneminde 43 maça çıktı. Ay-yıldızlı takım bu dönemdeki maçlardan, birini hükmen olmak üzere 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı.
Milliler, 23'ü resmi, 20'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 69 gol atıp, 38 gol yedi.

Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 8 maçta gol yollarında suskun kalırken, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
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Fatih Terim'in ayrılışı sonrası, adı anılan teknik adamlardan hangisi Milli Takım'ın başına geçmeli?

Fatih Terim'in ayrılışı sonrası, adı anılan teknik adamlardan hangisi Milli Takım'ın başına geçmeli?
Abdullah Avcı
%
 
Aykut Kocaman
%
 
Ersun Yanal
%
 
Şenol Güneş
%
 
Mehmet Özdilek
%
 
Mircea Lucescu
%
 

YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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Endi2000 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:15

İnparator yuvana dön artık hasret bitsin..

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bahtiyar-korkmaz 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:42

Bırakmadı kovuldu üstelik 3,5 milyon euro aldı imf dahi bu kadar parayı boreç olarak dahi vermiyor Futbol fedrosyonu başkanı geri ye dönüşü olmayacak şekilde verdi

TÜM YORUMLAR

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kivancturkmenoglu26 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:17

TFF'DE çalışan üst düzey bir akrabamdan aldığım bilgiye göre Şenol Güneşle anlaşmışlar.Türk Milli Takım olunca gerisi tefarruat deyip kabul etmiş bu hafta ya da önümüzdeki açıklıycaklarmış son anda bir aksilik olmassa.İstediğiniz kadar çalırışırım demiş isterse uzun vadede olur demiş son dakikada bir aksilik olmassa Şenol Güneş Türkiye milli takımında hayırlı olsun.

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Furkan_74 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:24

Rüştü bitirdi işi ancak Terim de iyi teknik direktör.Gsye dönerse faydalı olur.

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omur1974 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:59

Yılmaz Vural ı getirin

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KClein 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:48

Durma, vatandasliktan da istifa et!

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gurolgurel 26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:16

İtalya yada bodruma çekil. türk futbolundan uzak dur.

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fetihcan 27 Temmuz 2017 Perşembe 00:07

Ooooooooohhhhhhhhhhhhhh be kurtulduk asalaktan

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mektebimulkiyeli_gsUA 27 Temmuz 2017 Perşembe 07:00

hocayı sevmeme rağmen ,istifa ederek en güzelini ve doğrusunu yaptı, mission completed. bedel ödendi ve dava düştü. şimdi beşiktaşlılar düşünsün :)

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