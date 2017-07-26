Sivasspor, Bolu kampını tamamladı Kırmızı-beyazlı ekip, 29 Temmuz’da kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarını Sivas’ta sürdürecek.

Batuhan Özdemir

ekiplerinden’un’daki ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezon çalışmalarına Sivas’ta başlayan ve ardından ikinci etap için 15 Temmuz’da Bolu’nun Karacasu beldesinde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, 12 günlük kamp çalışmasını tamamladı.Bolu kampı boyunca 16 antrenman yapan Sivasspor, 5 kez de hazırlık maçı için sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar, hazırlık maçlarının 4’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 kez de eşitliği bozamadı.Sivasspor, hazırlık maçlarında Suudi Arabistan temsilcileri El-Fetih’i 3-1, El Taawon’u 4-1, Azerbaycan ekibi Sumqayit’i 4-0, TFF 1. Lig takımı Adanaspor’u 2-1 mağlup etti, aynı ligden Gazişehir Gaziantep ile de 1-1 berabere kaldı.Teknik direktör Samet Aybaba tarafından 2 gün izin verilen Sivasspor’da, futbolcular 29 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına Sivas’ta devam edecek.