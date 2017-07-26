Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması Şenol Güneş, bu akşam yapılan antrenman sonrası adının Milli Takım ile anılması ile ilgili konuştu. Şenol Güneş, "Milli takımdan teklif gelmedi ama gelecek olsa bile bana değil başkana gelmelidir'' dedi.

İlişkili Haber

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

İlişkili Haber

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Fatih Terim...

İlişkili Haber

Sturm Graz-Fenerbahçe hangi kanalda saat kaçta? (MUHTEMEL 11'LER)

Ayşenur Afyon

Teknik Direktörü, isminin A Milli Takım'la anılması ile ilgili olarak açıklama yaptı.Bu akşam yapılan antrenman sonrası Başkan Fikret Orman ile birlikte Beşiktaş'ın Marbella kampını takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Güneş, A Milli Takım ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.Güneş, ''Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm, ben de o göreve geldim, yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz çok iyi işler yaptı. Bu karar Federasyon'un kararıdır. Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Milli Takım için kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O konu yönetimdedir. Böyle bir teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile bana gelmesi doğru değildir, başkana gelmelidir. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum. Konratımı daha yeni uzattık. Benim zaten bir milli görevim var, o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak'' diye konuştu.