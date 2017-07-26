Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Şenol Güneş'ten Milli Takım açıklaması

Şenol Güneş, bu akşam yapılan antrenman sonrası adının Milli Takım ile anılması ile ilgili konuştu. Şenol Güneş, "Milli takımdan teklif gelmedi ama gelecek olsa bile bana değil başkana gelmelidir'' dedi.

27 Temmuz 2017, Perşembe 13:24 Yorum Yaz
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, isminin A Milli Takım'la anılması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Bu akşam yapılan antrenman sonrası Başkan Fikret Orman ile birlikte Beşiktaş'ın Marbella kampını takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Güneş, A Milli Takım ile ilgili kısa bir açıklama yaptı.
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Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması


'Benim zaten milli bir görevim var'

Güneş, ''Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm, ben de o göreve geldim, yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz çok iyi işler yaptı. Bu karar Federasyon'un kararıdır. Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Milli Takım için kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O konu yönetimdedir. Böyle bir teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile bana gelmesi doğru değildir, başkana gelmelidir. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum. Konratımı daha yeni uzattık. Benim zaten bir milli görevim var, o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak'' diye konuştu.

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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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guvnas 27 Temmuz 2017 Perşembe 00:01

Helal olsun on numara cevap vermis

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futtbol1900 27 Temmuz 2017 Perşembe 00:46

Çok net konuşmuş.Birçoğunun derdi Şenol Güneş değil zaten Beşiktaşı karıştırmak ama cevap net olay kapandı

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omur1974 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:03

Yılmaz Vural çok tecrübeli bir teknik direktör onu getirsenize

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HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:54

Şenol hocamızda Başkanımızda gerekeni cevabı verdi kendinizi yırtana kadar algı oluştursanız da sonuç değişmeyecek TEK BÜYÜK yine ocak ayında şampiyonluğunu ilan edecek ve eze eze LİDERLİĞİNİ sürdürecek.Rahmetli Sebanın sözlerinden alıntı yaparak bir konuya açıklık getirmek istiyorum.''Üzmesinler BEŞİKTAŞI'' diyordu efsane Başkan bende SİNİRLENDİRMESİNLER BEŞİKTAŞLILARI diyorum biz sokaga çıkarsak öyle iki tane polis arabası yakıp sonrada girecek delik ARAMAYIZ biz çıktıgımızda bir taneniz takım tutamazsınız bu memlekette mevzu kavgaysa onunda kralı bizde taşsa taş sopaysa sopa yumruksa yumruk ZARARLI ÇIKARSINIZ.Öyle fetoyla şikeyle sahtekarlıklarla algı oluşturmakla kaos yaratmakla hakem odası basmakla federasyonu koltuk için tehdit etmekle olmaz bu saatten sonra o işler herkes kendini alıştırsın BU SAATTEN SONRA BEŞİKTAŞIN SARSILMAZ HEGEMONYASI BAŞLAMIŞTIR.

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mandapodi 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:34

Ne korku salmış bu renklilere şenol hoca milli takıma gitsin diye kampanya yapacaklar :))

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serkanbjk8210 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:40

Hasan Balkaya Arkandayiz kardesim sonuna kadar

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serkanbjk8210 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:43

Hahaha bakimyomda renkliler nasil sevinmis... Besiktas korkusu girmis icinize... Korkmayin huzursuzlasmayin cünkü senol hoca olsada olmasada sampiyon yine ve tekrar Besiktas... AMBARGO dedik bi kere

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farukvar 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:48

@HasanBalkaya..Sen bu enerjini futbol gibi lüks konuya değil,Doğudaki eşkiyalara harcasan daha işe yararsın vatan için.FB ve GS taraftarından tepki gelmeyeceğini bildiğin için istediğini söyleyebilirsin.Ama öbür olayda aynı tepkiyi göster bakalım,

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ugurustun38 28 Temmuz 2017 Cuma 01:50

hasan hasan cami duvarına ...... derler bizim orda dikkat et

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