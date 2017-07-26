Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Salih Uçan da Graz'a götürülmedi

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Robin van Persie ve Simon Kjaer'in yanısıra, Salih Uçan da Sturm Gaz maçının kadrosuna dahil edilmedi

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Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk resmi maçına yarın Sturm Graz karşısında çıkmaya hazırlanırken, takımdan gelen sakatlık haberleri can sıkmaya devam ediyor.

İlk olarak elindeki tek santrafor van Persie'yi dizindeki sorun nedeniyle maç kadrosuna dahil etmeyen teknik direktör Aykut Kocaman, ardından defansın kritik ismi Simon Kjaer'i de Avusturya'ya götüremedi. Ancak olumsuzluklar bununla da bitmedi.

Kocaman yönetiminde yeniden çıkış yapması beklenen Salih Uçan'ın da sakatlığı nedeniyle hazır olmadığı ve tedavisine devam edilmek üzere İstanbul'da bırakıldığı öğrenildi.

Yusuf Dursun
Fenerbahçe

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YORUMLAR

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Toplam 2 Yorum

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fatih_ercan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:13

Göztepe ye kiralanacak. İzmirde Salih fellaini gibi olucak

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Furkan_74 26 Temmuz 2017 Çarşamba 20:38

Çalışmıyor bu kadar basit şimdiye 30 milyon edecek bir yetenekti.

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