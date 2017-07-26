Salih Uçan da Graz'a götürülmedi

Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk resmi maçına yarın Sturm Graz karşısında çıkmaya hazırlanırken, takımdan gelen sakatlık haberleri can sıkmaya devam ediyor.
İlk olarak elindeki tek santrafor van Persie'yi dizindeki sorun nedeniyle maç kadrosuna dahil etmeyen teknik direktör Aykut Kocaman, ardından defansın kritik ismi Simon Kjaer'i de Avusturya'ya götüremedi. Ancak olumsuzluklar bununla da bitmedi.
Kocaman yönetiminde yeniden çıkış yapması beklenen Salih Uçan'ın da sakatlığı nedeniyle hazır olmadığı ve tedavisine devam edilmek üzere İstanbul'da bırakıldığı öğrenildi.
Yusuf Dursun
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