Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e flaş yanıt!

Fatih Terim'in Alaçatı'da yaşadığı olaydan sonra eski milli kaleci ve yorumcu Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Direktörü'nü istifaya davet etmiş; bu yazıya Terim bir mektupla cevap vermişti. Rüştü Reçber, Terim'in mektubuna yanıt verdi.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 11:07 Yorum Yaz
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Fatih Terim, Alaçatı'da bir kavgaya karışmış ve spor kamuoyunda gündeme oturmuştu. Bu olayın ardından İstanbul'a gelen ve bir basın açıklaması yapan Terim, olayın yargıya intikal ettiğini belirtmişti. Eski milli futbolcu ve yorumcu Rüştü Reçber, yaşanan olaylardan dolayı Terim'in istifa etmesi gerektiğini köşe yazısında dile getirmiş, ardından Terim, bu yazıya bir mektup yazarak yanıt vermişti. 

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında Rüştü Reçber, Terim'in bu mektubuna cevap niteliğinde bir yazı yazdı.

İşte Rüştü Reçber'in o yazısı...

Alaçatı baskınından sonra milyonlarca insan gibi ben de istifa etmeniz gerektiğini söyledim. Bunları yazarken de size hakaret etmedim. Siz, "İstifa etmeli" diyen herkese hakaret mi edersiniz? Bu hakaretler Türkiye Futbol Direktörü makamındaki birine yakışıyor mu? Ben o sözleri size değil ama o makama yakıştıramıyor ve üzülüyorum
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Hocam...

"Sevgili Rüştü" diye başlayan ve baştan sona hakaret içeren hatta yer yer tehdit dolu mektubunuzu okudum.
Ve cevap hakkına duyduğum saygıdan dolayı da noktasına, virgülüne dokunmadan yayınladım.
Önce ne yazdığımı, neden yazdığımı size ve okurlarımıza bir kez daha hatırlatayım.
Sizin "Alaçatı baskınınızı" yazdım.

Hani şu Yüzevler Kebapçısı'nda damatlarınız ile birlikte karıştığınız kavgayı.
Bunun Türkiye Futbol Direktörü sıfatı taşıyan birine yakışmadığını söyledim.
İstifa etmeniz gerektiğini açık açık yazdım.
"Eğer siz istifa etmiyorsanız, görevden alınmalısınız" dedim. Bunları dile getirirken de, size hakaret etmedim.
Yıllarını futbola vermiş biri olarak düşüncelerimi yazıya döktüm.

Bakın o yazıda ne dedim:
- Bu ülkede çocuklar var.
- Bu ülkede gençler var.
- Bu ülkede sporu gerçek anlamıyla seven insanlar var.
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İşte bu sebeplerledir ki, belli konumlara ulaşmış insanların sadece kendilerine ve ailelerine değil, topluma da sorumlulukları var.
Eğer o insanlar, bu sorumlulukların altında eziliyor ya da güç zehirlenmesi yaşıyorsa, bu kez gerekli merciler görevlerini yapmak zorundadır.
İyi şeylerin ödüllendirilmesi gibi, yapılan yanlışların da bir karşılığı olmalı."

Haksız mıyım?..
Baştan sona hakaret, hatta yer yer tehdit dolu mektubunuzda bunların hiç birine yanıt vermediniz.
Keşke o kadar sözün arasında bu soruların yanıtlarını da verebilseydiniz!
Bu ülkede milyonlarca insan bu baskından sonra sizin istifa etmeniz gerektiğini söyledi.
Ben de istifa etmeniz gerektiğini yazdım.
Siz "İstifa etmeli" diyen herkese hakaret mi edersiniz?
Mektubunuzu bir kez daha okuyun.
Türkiye Futbol Direktörü olarak bu kelimeleri kendinize yakıştırıyor musunuz?
Ben size değil ama Türkiye'nin Futbol Direktörüne yakıştıramıyorum.
Sadece üzülüyorum.

İFTİRA ATMA, KANITLA!

Mektubunuz sadece hakaret ve tehdit içermiyor.
Aynı zamanda bir iddia da bulunuyor ve en hafif tabiriyle iftira atıyorsunuz.
Bu yazıları benim kaleme almadığımı iddia ediyorsunuz.
O zaman bu iddianızı kanıtlamak zorundasınız.
Sadece hakaret değil, iftira da yakışmıyor o makama.
Umarım farkına varırsınız.

MİNNETTARLIĞIM HALKA

Sizi futbol oynadığım  dönemden bu yana iyi tanıyorum.
Hep en doğru sizsiniz.
En haklı olan da...
Her şeyi bilen de...
Sözünüzün üstüne söz söylenmez.
Bizi de bizden iyi bilirsiniz (!)

Ben yıllarımı Türk futboluna verdim. Kendimi anlatmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Çok kıymetli ve bilinçli Türk insanı herkesi gerektiği yere zaten bu zamana dek koymuştur.
Ve bundan böyle de koymaya devam edecektir.
Benim minnettarlığım her zaman onlaradır.
“Gecenin hükmü sabaha kadardır.”�
Bu en sevdiğim sözlerden biridir.
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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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BATITRAKYALI 26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:56

Devletten mamalanmak varken istifada neymiş?Böyleleri üzerine bile alınmaz(!)

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abdullahsenyuz 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:43

"Çok bilinçli de kıymetli Türk halkı" cümlesi beni düşündürdüyse de :) Rüştüyle Türk kalesi çağ atladı. Kova yaşardan başka bir kaleci biliyor musunuz milli ? Terim git artık vuyuyum bak şaplağı.

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denkirmizi 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:26

Beşiktaşı yönetemeyen adama gitmişler Türkiye deki futbolu yönet demişler :)) Oda GS nin ambargosunu kırmak için ilk işi GS yi karıştırmak için FT mi göreve getirmek olmuş. Bakmış şimidi FT yi de istemiyor demiş billal meşe git karıştır oraları. :)) FT de ego tavan olduğu için şimdi Rüştüye Onu çekme bunu çek demiş :)) İşte Türk futbolununu hali yazık bu kadar büyük pastadan kazandığımız sadece Cengiz Ünder..

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13thfriday 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:28

Bu ne abi ya , siz işiniz spor mu bizans entrikası mı yoksa mafyacılık mı?Ne saçma sapan işler , ee tabi futbolun içine bu kadar siyaseti sokarsan, işten anlayanlar yerine yalak godomanları federasyona getirirsen olacağı bunun gibi zırvalıklar.Spor, futbol kalitesi bilgisi ve zekası bir ölçü değil.

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ramgs 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:36

Alacati olayiyla futbol direktorlugunun ne ilgisi var. Ozel hayati kimi baglar. sizene kardesim napiyorsa yapsin ozel yasantisinda. Futbol icersinde Fatih Terim İmparatordur gerisi yalan....

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alvarzovella 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:28

Biblerce adam istifa etsin dedi :) Rustununki rahatsiz etmis..Burada olusan iktidar kavgasini guc savasini suraya yazdiginiz 2 satirlik yorumlarla mi cozeceksiniz..Ah benim memleketim ah...aile kutsaldir geregini yaptim diyen fatih hoca denen adam kundaktaki bebegine kufrediliyor diye sahayi terk eden volkani milli takimdan afaroz etti..Gecin bu isleri

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ugur_ben 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:23

Fatih Terim'de değil suç, onu oraya getiren ve hala tutan Demirören'de. İşin en kötü yanı da Fatih'den önce Demirören'in istifa etmesi gerektiği. Milli takım tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor. Her türlü kavga ve kaos mevcut. Bir teknik direktör çıkıp diyebiliyor ki Arda çok kiloloydu ve formsuzdu buna rağmen onu oynattım. Ama o ne yaptı. Bak hele, Arda'nın bitarafını kaldırıp yürümeye bile mecali yokken neden oynatıyor bu adamı dediğimizde her şeyin iyisini sen biliyodun ama? Bir adam nasıl çıkar böyle bir şey der. Bu devlet böyle bir cahili nasıl milli takımın başında tutar. Ve tüm altyapıyı ona bağlar? Saçmalıklar ülkesiyiz.

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fatih_ercan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:08

Eğitim şart

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loewenjaeger 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:13

Rüstü veryansin yapiyorda, bu yazdiklari Rüstü`ye yakisiyor mu? Terim onu aylarca antrenmana cikmamisken Bosna deplasmaninda kalede oynatti. O macta yedigi 3 hatali gole ragmen arkasinda durdu. Adamin hic mi hatiri yoktu? Hakaret etme demis, makama saygi göstermis, Terim`i es gecmis. Rüstü bjk ye gitmekle ortada kaldi, arkasinda bir kesimi yok, bu sekilde saldirmalarla gündem olma derdinde.

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