Renato Sanches Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor Bayern Münih'in büyük ümitlerle geçen sezon Benfica'dan transfeer ettiği Reenato Sanches'ten ayrılık açıklaması geldi.

"Milan'da daha iyi işler yaparım"

Hakan Ateşler

'deki'nda'in,'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede iyi bir oyun sergileyen ancak geçen sezon sadece 17maçına çıkan 19 yarşındaki oyuncue açıklamalarda bulundu."Tabii ki çok mutlu değilim. Herkes oynamak ister. Bu yüzden ben de daha çok dakika alabileceğim bir kulüp istiyorum" dedi.Geçen sezon 35 milyon euroya Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olan genç yıldız, "Milan bir seçenek. İlginç de bir seçenek. Orada Bayern'den daha ii işler yapabileceğime inanıyorum. Kulüpler anlaşırsa Milan'a gidebilirim" şeklinde konuştu.