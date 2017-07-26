Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Renato Sanches Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor

Bayern Münih'in büyük ümitlerle geçen sezon Benfica'dan transfeer ettiği Reenato Sanches'ten ayrılık açıklaması geldi. 

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Çin'deki Şampiyonlar Kupası'nda Bayern Münih'in, Chelsea'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede iyi bir oyun sergileyen ancak geçen sezon sadece 17 Bundesliga maçına çıkan 19 yarşındaki oyuncu Alman Bild'e açıklamalarda bulundu. 

Sport Bild'e konuşan Sanches, "Tabii ki çok mutlu değilim. Herkes oynamak ister. Bu yüzden ben de daha çok dakika alabileceğim bir kulüp istiyorum" dedi. 

"Milan'da daha iyi işler yaparım"

Geçen sezon 35 milyon euroya Benfica'dan Bayern Münih'e transfer olan genç yıldız, "Milan bir seçenek. İlginç de bir seçenek. Orada Bayern'den daha ii işler yapabileceğime inanıyorum. Kulüpler anlaşırsa Milan'a gidebilirim" şeklinde konuştu. 
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