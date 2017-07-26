Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Onur: İlk günkü gibi çalışıyorum

Bordo-Mavililer’in kaptanı Onur Kıvrak, Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.

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Bordo-Mavililer’in kaptanı Onur Kıvrak, Slovakya kampında açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki sezon başarılı olacaklarını söyleyen tecrübeli eldiven, “Kampın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hem Esteban hem de genç arkadaşımız Uğurcan çok yetenekli kaleciler. Trabzonspor’da rekabet olmazsa olmaz. Bende ilk günkü gibi istekli ve heyecanlı bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum” ifadelerini kullandı. Yeni transferlerin takıma alıştığını da dile getiren 29 yaşındaki file bekçisi, “Transferlerle daha da güçlendik. Önümüzdeki sezon ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz” dedi
Trabzonspor

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