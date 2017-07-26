Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Ndiaye için ilk görüşmeden sonuç çıkmadı

Osmanlıspor’da, Badou Ndiaye için Galatasaray’ın önerdiği 5 milyon avroluk bonservis ücreti kabul edilmedi.

26 Temmuz 2017, Çarşamba 12:54 Yorum Yaz
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Osmanlısporlu futbolcu Badou Ndiaye’nin transferi için başkent ekibiyle Galatasaray arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.

Alınan bilgiye göre, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün kulüp yetkilileriyle başkentte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme yaptı. Önerilen 5 milyon avroluk teklif Osmanlıspor Kulübü tarafından kabul edilmedi. Mor-sarılıların Senegalli oyuncu için 10 milyon avroluk bonservis bedeli istediği, bu nedenle transfer görüşmesinden bir sonuç çıkmadığı öğrenildi.

Sportif direktör Ergün’ün, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yapacağı görüşme sonrasında, başkent ekibine yeni bir teklif sunması bekleniyor.




 
Galatasaray

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YORUMLAR

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Toplam 9 Yorum

EN BEĞENİLEN YORUMLAR

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hufington 26 Temmuz 2017 Çarşamba 01:30

10 az istemisler, 10+Gomis+Belhanda+Sinan Gumus ve bir sonraki satisindan da %75 pay verelim. Oyuncuya da her sezon 3 milyon imza parasi ve yillik 4 milyon garanti ve macbasi verelim. Para cok ya!!!

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melmas 26 Temmuz 2017 Çarşamba 02:02

İkinci Donk vakası yazın kenara.

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onrkzlkc 26 Temmuz 2017 Çarşamba 00:52

ne gerek var buna vericegine jesus navas bedava veya lens i al

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Anti-Kuş 26 Temmuz 2017 Çarşamba 01:28

lucescu sportif direktör olarak gelecekse bana uyar

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turgay1980 26 Temmuz 2017 Çarşamba 01:49

Bi 7-8 de buna verirler simdi :-)

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mektebimulkiyeli_gsUA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 03:15

hay sizin yapacağınız transfere , bu scout ekibi adam gibi bi futbolcu bulamaz mı?* bu adam gs de oynayamaz kolay kolay 11 e giremez rotasyondaki adama bu kadar para ödenmez al sana düz mantık manifesto!

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mektebimulkiyeli_gsUA 26 Temmuz 2017 Çarşamba 04:43

illa osmanlıdan adam alacaksanız portekizli uzun saçlı bek oyuncuları var bak o iyi oyuncu onu alabilirsiniz 40 yılın başı iyi transfer olur.

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hades82 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36

Her başarısızlıkta büyük paralara transfere sarılacaksanız biz başarı istemiyoruz yeter ki GS'nin paralarını boş adamlar için çar çur etmeyin yazık!!!!!!! memlekette genç ve ucuz adam kalmadı illa yabancı fener ajanı mısınız dicemde onlar bile bu kulübe sizin kadar zarar vermezler!!!!!

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AslannAvda 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:55

Donk Amrabat Tabata M.Topuz Alper T.Çamdal O.Tufan ... gibi takımların yıldızı olup transfer oldukları takımlarda istenilen performansı gösteremeyen örnekler olunca taraftarda endişe etmekte haklı..

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