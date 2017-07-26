Ndiaye için ilk görüşmeden sonuç çıkmadı

10 az istemisler, 10+Gomis+Belhanda+Sinan Gumus ve bir sonraki satisindan da %75 pay verelim. Oyuncuya da her sezon 3 milyon imza parasi ve yillik 4 milyon garanti ve macbasi verelim. Para cok ya!!!
10 az istemisler, 10+Gomis+Belhanda+Sinan Gumus ve bir sonraki satisindan da %75 pay verelim. Oyuncuya da her sezon 3 milyon imza parasi ve yillik 4 milyon garanti ve macbasi verelim. Para cok ya!!!
İkinci Donk vakası yazın kenara.
ne gerek var buna vericegine jesus navas bedava veya lens i al
lucescu sportif direktör olarak gelecekse bana uyar
Bi 7-8 de buna verirler simdi :-)
hay sizin yapacağınız transfere , bu scout ekibi adam gibi bi futbolcu bulamaz mı?* bu adam gs de oynayamaz kolay kolay 11 e giremez rotasyondaki adama bu kadar para ödenmez al sana düz mantık manifesto!
illa osmanlıdan adam alacaksanız portekizli uzun saçlı bek oyuncuları var bak o iyi oyuncu onu alabilirsiniz 40 yılın başı iyi transfer olur.
Her başarısızlıkta büyük paralara transfere sarılacaksanız biz başarı istemiyoruz yeter ki GS'nin paralarını boş adamlar için çar çur etmeyin yazık!!!!!!! memlekette genç ve ucuz adam kalmadı illa yabancı fener ajanı mısınız dicemde onlar bile bu kulübe sizin kadar zarar vermezler!!!!!
Donk Amrabat Tabata M.Topuz Alper T.Çamdal O.Tufan ... gibi takımların yıldızı olup transfer oldukları takımlarda istenilen performansı gösteremeyen örnekler olunca taraftarda endişe etmekte haklı..