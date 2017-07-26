Muharrem Usta Yusuf Yazıcı’yı göndermiyor Geçen sezon yakaladığı şansı çok iyi değerlendiren ve Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden biri olan Yusuf Yazıcı için menacerler Bordo-Mavili ekibe birçok teklif getirdi.

Özgür Yedek

Geçen sezon yakaladığı şansı çok iyi değerlendiren ve Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden biri olaniçin menacerler Bordo-Mavili ekibe birçok teklif getirdi.Ancak Başkan Muharrem Usta, 20 yaşındaki futbolcunun 50. yılda kadroda olmasını istemesi nedeniyle tüm teklifleri reddetti. Yıldız oyuncuyu bu sezon satmayacaklarını vurgulayan Usta, menacerlere “Yusuf için bize teklif getirmeyin. Ne bizim ne de Yusuf’un kafasını karıştırmayın. Onu bu sene satmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon takımın önemli bir parçası olacak” dedi.