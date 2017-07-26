Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
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Muharrem Usta Yusuf Yazıcı’yı göndermiyor

Geçen sezon yakaladığı şansı çok iyi değerlendiren ve Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden biri olan Yusuf Yazıcı için menacerler Bordo-Mavili ekibe birçok teklif getirdi.

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Geçen sezon yakaladığı şansı çok iyi değerlendiren ve Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden biri olan Yusuf Yazıcı için menacerler Bordo-Mavili ekibe birçok teklif getirdi.

Bu sene satmayacak

Ancak Başkan Muharrem Usta, 20 yaşındaki futbolcunun 50. yılda kadroda olmasını istemesi nedeniyle tüm teklifleri reddetti. Yıldız oyuncuyu bu sezon satmayacaklarını vurgulayan Usta, menacerlere “Yusuf için bize teklif getirmeyin. Ne bizim ne de Yusuf’un kafasını karıştırmayın. Onu bu sene satmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon takımın önemli bir parçası olacak” dedi.
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