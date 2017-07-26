Lucas Lima koptu geliyor Forvet transferinin aciliyet kazanması ve Simon Kjaer’de yaşanan gelişmeler, Lucas Lima’yı geri planda bıraktı. Ancak Brezilyalı yıldız konusunda süreç olumlu işliyor.

Özgür Yedek

Forvet transferinin aciliyet kazanması ve Simon Kjaer’de yaşanan gelişmeler, Lucas Lima’yı geri planda bıraktı. Ancak Brezilyalı yıldızkonusunda süreç olumlu işliyor.27 yaşındaki yıldızın menaceri Khodor, FANATİK’e yaptığı açıklamada, “Barcelona transferinde pürüzler var. Fenerbahçe ile görüşmelere yeniden başladık” diyerek müjdeyi vermişti. Lucas Lima ise önceki gece bir fotoğrafını sarı ve lacivert renklerdeki kalplerle süsleyerek heyecan yarattı. Lima’nın Barcelona’ya gitmesi bekleniyordu ancak bu kulüp ile Neymar transferinden dolayı mahkemelik olan Santos, oyuncusunu başka bir takıma göndermek istiyor. Bunun bir nedeni de Barça’nın ocak ayında bu transferi bedelsiz yapmak istemesi. Bu nedenle Brezilya ekibi, Fenerbahçe’den az da olsa bonservis geliri elde edeceği için Sarı- Lacivertliler’e sıcak bakıyor.Önümüzdeki hafta bu transferle ilgili önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.