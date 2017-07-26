Liverpool, özür diledi ama Van Dijk'i alıyor! Southampton'un baaşrılı stoperi Virgil van Dijk'in Liverpool'a transfer olması bekleniyor.

İllegal yaklaşma!

Özür dilediler, "İlgimiz yok" dediler

Hakan Ateşler

'un Hollandalı stoperi'in peşini bırakmıyor.in kısa süre içinde sonuçlanması beklenirken,ise oyuncusunu bırakmak istemiyor.Southampton'un'i takımda tutmak istemesinin sebebi ise Liverpool'un kulübe danışmadan oyuncuyla yakınlaşması ve transfer yapmak istemesi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Hollandalı stoper Liverpool'da oynamak istiyor ve Sotuhampton'ı tamamen kafasından sildi.'dan geçtiğimiz günelrde yapılan açıklamada ise "Van Dijk konusunda çıkan spekülasyonlardan ötürü Southampton kulübü ve taraftarlarından özür dileriz" denilmişti.Ancak Kırmızılar'ın oyuncu konusunda ilgisinin sürdüğü ve Van Dijk'in de Liverpool'da oynamak istediği belirtildi.Başarılı stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle de anılmıştı.