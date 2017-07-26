Liverpool, özür diledi ama Van Dijk'i alıyor!

Liverpool, Southampton'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'in peşini bırakmıyor. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması beklenirken, Southampton ise oyuncusunu bırakmak istemiyor.
İllegal yaklaşma!
Southampton'un Virgil van Dijk'i takımda tutmak istemesinin sebebi ise Liverpool'un kulübe danışmadan oyuncuyla yakınlaşması ve transfer yapmak istemesi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Hollandalı stoper Liverpool'da oynamak istiyor ve Sotuhampton'ı tamamen kafasından sildi.
Özür dilediler, "İlgimiz yok" dediler
Liverpool'dan geçtiğimiz günelrde yapılan açıklamada ise "Van Dijk konusunda çıkan spekülasyonlardan ötürü Southampton kulübü ve taraftarlarından özür dileriz" denilmişti.
Ancak Kırmızılar'ın oyuncu konusunda ilgisinin sürdüğü ve Van Dijk'in de Liverpool'da oynamak istediği belirtildi.
Başarılı stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle de anılmıştı.