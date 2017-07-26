Gerçek Spor Sitesi

Gerçek Spor Sitesi
28 Temmuz 2017 Cuma
 Üyelik

Liverpool, özür diledi ama Van Dijk'i alıyor!

Southampton'un baaşrılı stoperi Virgil van Dijk'in Liverpool'a transfer olması bekleniyor. 

26 Temmuz 2017, Çarşamba 10:07 Yorum Yaz
A+ A-
Liverpool, Southampton'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'in peşini bırakmıyor. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması beklenirken, Southampton ise oyuncusunu bırakmak istemiyor.  

İllegal yaklaşma!

Southampton'un Virgil van Dijk'i takımda tutmak istemesinin sebebi ise Liverpool'un kulübe danışmadan oyuncuyla yakınlaşması ve transfer yapmak istemesi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Hollandalı stoper Liverpool'da oynamak istiyor ve Sotuhampton'ı tamamen kafasından sildi. 

Özür dilediler, "İlgimiz yok" dediler

Liverpool'dan geçtiğimiz günelrde yapılan açıklamada ise "Van Dijk konusunda çıkan spekülasyonlardan ötürü Southampton kulübü ve taraftarlarından özür dileriz" denilmişti.

Ancak Kırmızılar'ın oyuncu konusunda ilgisinin sürdüğü ve Van Dijk'in de Liverpool'da oynamak istediği belirtildi. 

Başarılı stoperin adı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle de anılmıştı. 
x

YORUMLAR

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu

SON DAKİKA HABERLERİ

Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Süper Loto sonuçları | Süper Loto (27 Temmuz)
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Son dakika yağmur uyarısı! İstanbul'da yağmur devam edecek | 28 Temmuz İstanbul hava durumu
Stoper işi sona kaldı
Stoper işi sona kaldı
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Semih Kaya'dan kötü başlangıç
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"
Graz Teknik Direktörü Foda: "Çok acı"

 