Kucka: ‘Yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum’ Trabzonspor’un, Milan’dan transfer ettiği Juraj Kucka, kampın Slovakya’da olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özgür Yedek

Trabzonspor’un, Milan’dan transfer ettiği Juraj Kucka, kampın Slovakya’da olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Vatandaşı Jan Durica ve Matus Bero ile aynı takımda yer aldığı içinde mutlu olduğunu açıklayan Slovak futbolcu, “Onların burada olması benim için büyük şans. İkinci gün kendimi yıllardır buradaymışım gibi hissettim. Böyle sürüçler normalde uzun sürer. Kampın kendi ülkemde olması da bu süreci hızlandırdı. Trabzon’daki ortamı çok merak ediyorum. Oraya da en kısa sürede uyum sağlayacağımdan eminim” açıklamasını yaptı.