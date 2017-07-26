Gerçek Spor Sitesi

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Kjaer yol ayrımında

Takımdan ayrılmaya hazırlanan Simon Kjaer, Sturm Graz maçının kadrosuna alınmadı. Sevilla ile yapılan görüşmelerde ise sona gelindiği öğrenildi.

27 Temmuz 2017, Perşembe 15:51 Yorum Yaz
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Fenerbahçe’nin Danimarkalı yıldızı, iki sezonluk maceranın ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

Eşi Ellina Golert’in isteği doğrultusunda ayrılık kararı alan Simon Kjaer, riske edilmemek için Sturm Graz’a götürülmedi. Yönetimin bu kararı, başarılı savunmacının gönderilmesinin kesinleştiği olarak yorumlandı. Simon Kjaer için teklif yapan son kulüp Sevilla olmuştu. İspanyol ekibiyle yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

10 milyon euro + bonuslar

Kırmızı- Beyazlılar’ın son teklifinin 10 milyon Euro’nun (41 milyon TL) yanı sıra çeşitli bonuslar olduğu iddia edildi. Forvet transferi için acil paraya ihtiyacı olan Fenerbahçe Yönetimi’nin yapılan bu son teklife ‘Evet’ dediği ve tarafların son pürüzlerin giderilmesi konusunda görüşmeleri sürdürdüğü kaydedildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın da bu transferi sonlandırmak için İstanbul’da kaldığı öne sürüldü.

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YORUMLAR

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Toplam 1 Yorum

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clearfix
HasanBalkaya 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:43

Geçinizzzzz bunların hayatı sahtekarlık olmuş artık her işleri hile hurda sevillanın teklifi 3.5m euro azize 10m euro verse sevilla klubunun anahtarınıda verir yanında boş haber yapıyor renkli basın sadece...

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